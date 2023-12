Entre cinceles, tribuletes y martillos: Dino Rocco platero y orfebre

En «El Periodístico» del día de hoy, conversamos con el profesor Dino Rocco sobre el arte de tallar metales. A su vez, contó que se ha organizado la APA, (Asociación de Plateros de la Argentina) ya con personería jurídica donde Rocco, ha sido elegido como presidente.

Repasando un poco el mundo de los plateros, Dino contó: «hay muchos plateros en el país, de 20 años hasta acá ha resurgido la platería, un oficio que se había perdido. Se dio con la pandemia y la reunión de grupos con la tecnología y redes sociales se formó un grupo y se hablaba de hacer una Asociación y se creó un grupo chico para ver cuáles eran los trámites necesarios y cuando había que designar gente en los distintos cargos… me eligieron como presidente al renovarse la comisión, seguí como presidente…somos casi 100 socios de todo el país, y ya tenemos la personería jurídica desde hace dos años. Eso nos costó bastante pero la conseguimos, es que queremos hacer muestras en museos nacionales y te piden un aval de tener papeles en regla y tener las cosas bien claras…la zona está muy bien porque tiene escuelas, y las principales están en Areco y Olavarría, son como polos y producción de plateros. La provincia está bien y fuerte en ese sentido, doy clases en el Taller Municipal al lado del hogar de niños y la cantidad de alumnos varía, entre 10 alumnos generalmente hay, el curso no tiene un límite, se arranca y se deja cuando uno quiere. Depende a lo que quieras llegar con la platería. Es un oficio que no tiene fin, yo hace 20 años estoy y siempre aprendo algo nuevo. En la Escuela local no se le pide nada, se le entrega todo para aprender… Muchos dicen que se necesita mucha paciencia, no sé si es tan así, cuando te ponés a cincelar las horas pasan muy rápido y si lo disfrutas se pasa muy rápido. Es como todo, si uno le pone ganas, enseguida lo disfruto. La evolución en poco tiempo de alguien que tiene ganas puede lograr cosas muy lindas…» Sobre la importancia de un buen dibujo previo, dijo: «Es básico el dibujo, la raíz del platero está en el dibujo, estoy más tiempo con el lápiz que con el martillo, luego de saber lo que quiero lo aplico, un buen dibujante tiene ya mucho terreno ganado. En mi Instagram pueden ver trabajos míos…Lo más logrado fue una obra que presenté en Brasil, es un cuchillo que disfruté mucho haciéndolo..,.» Sobre lo institucional: «Con la Asociación estamos preparando una muestra para el 9/12 en el Museo José Hernández (Buenos Aires) y el año que viene en Las Lilas en Areco y un stand en la muestra de Palermo. Son presentaciones de asociados. Remarcó Rocco.

Audio de la entrevista a Dino Rocco