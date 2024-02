ENTREGA DE LA CASA DEL BONO CONTRIBUCION DEL HOSPITAL

En horas de la mañana de hoy se entregaron los premios del bono contribución de la cooperadora de nuestro hospital.

Respecto a ello, el presidente de la cooperadora, Luis D’ Agostino, expreso: «Es un momento muy esperado por todos nosotros y todos los miembros de la comunidad tenemos el agrado de entregar hoy los premios del bono contribución de este año 2023-2024 que gracias a Dios están todos los adjudicados presentes. agradecer al resto de las personas q hayan comprado el bono contribución para colaborar con nuestro hospital en un momento que las cosas están muy difíciles para todo el pais es un honor entregar una vivienda totalmente renovada».

5 premio Alejandra Lencina $50.000

4 premio Milagros Guerendiain $70.000

3 premio Yesica Lerra $70.000

2 premio Flavia Moracci $250.000

1 Premio Nadia Sabrina Casey Casa habitación

La ganadora de esta casa nos relataba: «Tengo nervios desde el sábado que me llamaron estoy asi, estoy feliz todavía no lo puedo creer no se si me me lo merezco pero me llego en el momento justo lo único que les puedo decir es que crean».

Para cerrar el presidente de la comisión expreso: «Agradecer a la comunidad de Las Flores realmente estamos orgullosos, hoy me toca presidir a mi mañana vendrá otro, que la gente tenga conciencia q el hospital necesita de todos porque es para Las Flores, trabajamos día a día para mejorar y uno se da cuenta cuando una institución es apoyada por la gente vendimos dos mil y pico de números de este bono contribución, alguien tiene que tener el compromiso para el bien de la comunidad. Agradecer al pueblo, a los medios de comunicación que nunca nos dicen que no decirles que los voy a molestar nuevamente por las bodas de plata de la fiesta criolla el 20 y 21 de abril y el cual va a ser un espectáculo diferente con cosas nuevas, tratando de cambiar un poco la modalidad».