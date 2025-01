Eva Ramón, la científica que ha logrado eliminar el VPH en 29 mujeres

Eva Ramón Gallegos es una científica del Instituto Politécnico Nacional de México que lidera las investigaciones más ancladas en la sociedad. Recientemente, consiguió eliminar el VPH en 29 mujeres infectadas mediante terapia fotodinámica, un método que ha logrado prevenir el cáncer cervicouterino. La científica cuenta con una licenciatura en Química Farmacéutica Bióloga por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en Ciencias de la Citopatología, además de un doctorado en Ciencias Químicobiológicas. Llegar hasta aquí no fue fácil, esta investigación la iniciaron en 2012 y su objetivo principal siempre fue la terapia fotodinámica. Fue en el año 2019 cuando Eva Ramón y su equipo anunciaron avances importantes en el uso de la terapia fotodinámica para el tratamiento de lesiones causadas por el VPH. La terapia fotodinámica es una técnica no invasiva que combina el uso de un compuesto fotosensible (un medicamento que se activa con luz) y la luz específica para destruir células dañadas o infectadas sin afectar las células sanas. Finalmente, y después de numerosas pruebas, Eva Ramón logró eliminar estas células dañadas por completo, aunque destaca que las mujeres que cuentan con lesiones mayores aún no hay una eficacia al 100% de este método, sin embargo, este descubrimiento da esperanza a millones de mujeres que combaten el VPH y así, al cáncer cervicouterino.

Fuente: Iefs (Instituto Español de Formaciones en Salud)

