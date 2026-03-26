Ezequiel Ailán: «Subir a un escenario en casa siempre es especial»

A horas de la actuación de La Patio ‘I Tierra en el aniversario de la ciudad la 91.5 habló con el cantante, guitarrista y compositor. «Poder actuar en el cumpleaños de la ciudad fue un placer. Siempre es especial subir al escenario en casa y uno se siente cómodo porque está la familia, los amigos, conocidos y se hace muy lindo. La gente se prendió con las canciones y disfrutó al igual que nosotros», contó. Poco tiempo de descanso tendrá el «Negro» porque este viernes estará en la primera entrega de «Folklore para escuchar», el ciclo creado por Fernando Calles. «Así es. Mañana vamos a estar con Juan Carlos «Coqui» Sondón haciendo lindas canciones. Con «Coqui» venimos componiendo mucho en el último tiempo así que siempre es un gusto cantar con él», indicó Ailán.

About The Author