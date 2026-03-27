Sociedad Rural Las Flores convoca a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24, Inc. C. de los Estatutos Sociales, convócase a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 8 de abril de 2026 a las 20hs., en el salón de la sede social sito en Av. San Martín 825. El Orden del Día es el siguiente: 1°) Consideración de la Memoria, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondiente al Ejercicio Nº 82 comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025. 2°) Renovación de autoridades que finalizan su mandato. 3°) Designación de tres socios para formar la Comisión Escrutadora. 4°) Autorización a la Comisión Directiva para efectuar mejoras en el local feria y sede social. 5°) Actualización cuota social. 6°) Designación de dos socios para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

NOTA: Las listas de candidatos para reemplazar a los miembros salientes, deberán ser presentadas a la Comisión Directiva con diez (10) días de anticipación al acto eleccionario y avalado por un número no menor al cinco por ciento (5%) de socios con derecho a voto. La Comisión Directiva se expedirá dentro de los tres (3) días de su presentación, a los efectos de su aceptación o rechazo de acuerdo a las prescripciones estatutarias y reglamentarias en vigencia. Si no se logra quórum a la hora indicada, la Asamblea se iniciará una hora después de la anunciada con el número de socios que concurra, (Artículos 19 y 34 de los Estatutos Sociales).

Hernán Carrillat (Presidente)

Adalberto Coda (Secretario)

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