27 de marzo de 2026

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La Buena Noticia: las exportaciones crecieron 9.6% en el primer bimestre del año

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5 horas atrás Fm Alpha

Las exportaciones argentinas alcanzaron los US$13.208 millones en el primer bimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 9,6% frente al mismo período del año pasado. El incremento estuvo impulsado tanto por una mayor cantidad de productos enviados al exterior como por una mejora en los precios internacionales. De acuerdo a un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos del Indec, el país exportó 23 millones de toneladas en los primeros dos meses del año, lo que representa una suba del 6,8% en términos de volumen. A su vez, los precios promedio registraron un aumento del 2,6%, consolidando un desempeño positivo en el arranque del año. El desempeño exportador muestra así un inicio de año positivo en términos agregados, pero con marcadas diferencias regionales que reflejan la heterogeneidad de la estructura productiva del país.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

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