Fabián Pérez y el Golf en “Las Lechuzas”

En la mañana del martes hablamos de Golf y la inserción de este deporte en nuestro partido.

“Es un deporte lindo, al aire libre, entretenido, da mucha paz. Yo hace un año y medio que juego, contento con el progreso, toda la vida hice bici, me cansé de golpes y caídas, empecé de la mano de algunos amigos…” comenzaba Pérez… “A veces hablamos de crear una comisión, es la idea, el predio es chico, tiene 5 hoyos, es pequeña, pero va creciendo aún no se puede homologar, para eso, por lo menos debe tener 9 hoyos, se necesitan 8 hectáreas, acá son 4 para poder distribuir mejor los hoyos, pero se mantiene la cancha en condiciones…” Sobre el juego acotaba: “es necesario tener algún obstáculo en el green, se fabrica, no es natural, por ahí si la pelota cae cerca de una planta hay que sacarla. Los green son de diversos tamaños, tiene que estar casi como un vidrio…” Por el valor del equipamiento, dijo: “Un equipo base como para arrancar, sale 200 mil pesos y de ahí en adelante, la bolsa lleva 14 palos, las pelotas salen 1500 el cubo de tres pelotas, no es un deporte caro, comparándolo con una bicicleta. El palo de golf lo invertís una vez y te dura para siempre, a la bici, un semitubo lo cortas con un vidrio y ya no sirve más..…los fibra de carbono son más caros, de hierro o vara flexible tiene diversos costos, eso depende del jugador, de su swing…la pelota no queda en la misma distancia siempre, por eso usas diferentes palos, según el tipo de golpe es el palo que vas a usar…” Para los que quieran comenzar, dijo: cuando recién comenzas, tenés un hándicap alto que te permite competir con uno que tiene menos…La categoría no es por edad, es por hándicap, se presenta a la Asociación de Golf y se va haciendo. Ejemplo, Abel Grimaldi da gusto verlo, tiene 86 años y terminó segundo, hasta cualquier edad se puede jugar. Tandil tiene dos canchas importantes, mucho historial y movida, también Azul, Saladillo tiene una cancha de 9 hoyos, también hemos ido a Necochea…torneos hay todos los fines de semana, tratamos de salir una vez por mes, entre pequeños grupos…Si uno lo quiere hacer competitivo hay que prepararse bien, sino recreativo no requiere mucha preparación física…” Ante el costo de mantenimiento del espacio: “Prepararla no es fácil, es todo un trabajo, cortar el pasto, hay épocas donde hay que cortar hasta dos veces por semana…acá somos 25 los socios aproximadamente, la cuota es de 3 mil pesos, como pagar un gimnasio, vas y jugas a la hora que querés. Esa canchita no se puede agrandar, para hacer algo más grande hay que trasladarse. Salvo cuando hay torneos es difícil que en un día estén los mismos 25 socios por eso siempre hay jugar…el predio está bien, tiene hasta una lagunita que asusta al jugador…Siempre hay alguien jugando, todos pueden acercarse y conocer de cerca el deporte. Hay muy lindo ambiente y camaradería…” remarcó

ENTREVISTA A FABIÁN PÉREZ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram