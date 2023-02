Federico Dorronsoro dice que quiere ser intendente

En el periodístico conversamos con Federico Dorronsoro (Concejal de Adelante – Juntos) quien en el principio de la entrevista dedico unos minutos a “Corsolandia“ …”Es de conocimiento público que mi familia fue fundadora, lo sostuvo muchos años, no soy parte de la comisión porque tengo una actividad política, pero puse mi granito de arena desde la parte que ellos me lo permitieron, es algo que a lo largo de los 50 años no cambio a pesar del avance tecnológico que hubo entre los chicos que dejan la tablet y el celular para ir a tirar papelitos, es una identidad total de Las Flores…” En cuanto a las obras que se están realizando en nuestra ciudad y las vistas de las mismas, dijo; “la oposición la ve como un controlador y como una mirada constructiva y no destructiva, no como un freno al poder en curso, sino como un equilibrio, las obras van muy paulatinamente, hay que reconocer lo que está bien, pero eso de empezar, parar y después de un tiempo volver, le genera un trastorno al barrio que no está bueno”. En cuanto a la obra de la autovía expreso “La autovía va a quedar muy linda pero Las Flores va a quedar escondida, no había necesidad de hacer otra vía si ya había una…” En otro orden de cosas declaro.” Se aplauden anuncios pero no comienzos, un ejemplo de ello son las charlas de seguridad vial que iban a comenzar el año en las escuelas y no comenzaron, se quedó solo en el anuncio, pero este es un problema de todos los estamentos políticos que se aplaudan anuncios y no los comienzos…. Yo lo veo como marketing de anuncio, y yo necesito un comienzo y término de obra, no me sirve el anuncio, hay que tener una mirada desde el pueblo.” Remarcó. En cuanto al presupuesto municipal aprobado, expresó: “Me hizo mucho ruido los 17 millones de la unidad intendente y vamos a pedir explicaciones de donde se va a utilizar, porque son 9 personas que la integran y no sabemos bien que es. Me hace mucho ruido el consumo de la nafta, creo que hoy mucho derroche de esta unidad, se gasta 2 tanques y medio promedio por día, sacamos la cuenta y es un derroche, necesitamos explicaciones en que se están usando los recursos del pueblo. Por otro lado también reclamó; “También pediremos informes de por qué se proyecta la misma plata en florcitas ornamentales en las rotondas, que en los adultos mayores, por esto y otras cuestiones, no acompañamos el presupuesto, sabíamos que teníamos los votos en contra, pero tuvimos que votar para aprobar los pagos a los municipales, será tema en la próximas sesiones.”

Sobre la actividad política partidaria y ante la consulta si desea ser candidato a intendente en este 2023, expresó: “Federico dice que quiere ser intendente, pero falta muchísimo tiempo todavía recién se están cerrando las litas en junio para las elecciones de este año, hago ejercicio diarios de cómo hubiera resuelto distintas situaciones. Por ejemplo con lo de Meraki hubiera actuado distinto, no hubiera permitido que la fabrica estuviera cerrada un día, entiendo la función del sindicato pero no hubiera permitido que un sindicalista me cerrara la fabrica por un día ya que complica a los demás trabajadores, me planteo estas situaciones y pienso como las hubiera solucionado.” Afirmó.

ENTREVISTA A FEDERICO DORRONSORO

