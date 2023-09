Federico Dorronsoro: “Las maquinarias se muestran trabajando y no en la rural”

El candidato a intendente por Juntos Por el Cambio visitó este miércoles el programa “El Periodístico” que conduce Ernesto Varela para hablar de la campaña a nivel local a menos de un mes de las elecciones generales.

“El nuevo spot dice verdades y apunta a eso, a dar vuelta Las Flores. Tenemos un proyecto concreto que es ejecutable y que puede dar vuelta la ciudad con desarrollo productivo marcando siempre el horizonte donde queremos ir…Somos un equipo, éstas son las ideas que confluyen en Federico Dorronsoro y no al revés” Decía al ser consultado sobre el contenido del spot publicitario.

Sobre el equipo de trabajo: “Hay ideas de más trabajo, más producción. La educación es la base de todo. En cada área hay tanta gente colabora que todos van a tener la misma oportunidad, lo que tratamos es ver que si ese proyecto que se entiende como válido es afín a la mayoría, hay que escuchar para aprender, ser y modificar, tenemos que tener la capacidad de escuchar, volcarlo y llevarlo a cabo…Este gobierno no escucha al vecino. No escucha las preocupaciones, es otra la sintonía del gobierno local, la gente dice que no llega a fin de mes, te pide cloacas, seguridad, y no pide una senda peatonal que vaya a la rural, está bien, toda obra hay que agradecer. El político hace cosas con la plata del pueblo, no hay que aplaudirlo, hay que exigirle más”…“El gobierno actual ya cumplió su ciclo, es parte de un gobierno nacional kirchnerista que dejó pobreza, inseguridad, inserción de drogas, pasa en Las Flores, muchas veces se quieren despegar del gobierno nacional y las obras de pavimentación viene del orden nacional y detrás de esas obras hay corrupción. Es necesario un cambio, no lo hago explícito a una persona pero estoy convencido que un gobernante no tiene que estar más de dos mandatos, no es sano”…“Se podrá decir que esta ha sido mejor que otras gestiones pero hay que hablar de trabajo. Se requiere de nueva gente, nuevas ideas y ganas de trabajar y que nadie se enquiste en el poder. La gente va en el día a día porque no tiene oportunidad. El cambio tiene que ser ordenado y no mágico como se cree. Este grupo ha trabajado seriamente y muy cerca de la gente” sobre los candidatos a nivel nacional y provincial, expresó: “Estamos tratando que llegue Grindetti a Las Flores, la semana pasada estuvimos en Rauch en un encuentro con otros candidatos, crecimos mucho hacia arriba con charlas con candidatos y diputados, Maxi Abad fue nuestra carta de presentación y tenemos contactos fluidos, esas relaciones son importantes porque si lideramos la ciudad tendremos que aceitar los vínculos. Hemos sido parte de alguna mesa chica de diálogo llevando inquietudes. Hay cosas interesantes que en la mesa chica salen a relucir y le estamos dando material a un candidato a gobernador que entiende que hay que volver a las bases…

“Los actos no tiene que ser para la foto como pasó hace pocos días con la entrega de escrituras. Tiene que haber viviendas sociales pero también para aquellos que tienen trabajo y pueden pagar una cuota. Por el barrio Luz y Fuerza hicimos una presentación en el HCD porque hay 3 mil personas anotadas esperando, instamos que se entreguen a esas viviendas”.

“No comparto la cuestión donde todo se hace la foto. Uno ve que hacen actos para la foto con el tema de la Plaza Inclusiva y hay chicos en silla de ruedas que no llegan porque hay tierra antes. En la Rural iba y te encontrabas con el parque vial, las maquinarias se muestran trabajando y no en una feria – rural, es parte de una política donde se esperan los aplausos. Todo se hace por la foto, no podemos inaugurar una plaza a las apuradas que se pretende ser inclusiva y hay chicos con problemas para llegar. Hay cosas que hay que cambiar, políticas más transparentes” Sobre la campaña, dijo: “Nuestra campaña es estar cerca del vecino, timbre por timbre en función de la necesidad de la gente. Este gobierno siempre tuvo un pie sobre lo industrial, sobre el campo. Viviendo a retenciones. Necesitamos escucharlos para saber cómo acompañarlos”.

“El discurso del intendente en la Rural fue paupérrimo porque no dio ninguna definición, no se hizo responsable de las cosas a nivel local y tenía su séquito que no dejaba de aplaudirlo mientras el resto de la tribuna escuchaba en silencio” remarcaba.

