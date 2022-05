Federico Dorronsoro: Sería faltarle el respeto a mi espacio si digo que voy a ser candidato

El concejal de Juntos por el cambio que asumió en el 2019 estuvo en el piso de la emisora dando a conocer sobre distintas problemáticas de la ciudad, en declaraciones recientes junto a su bloque, por el pedido de armar una comisión de transito y seguridad, expresó: Mi tarea siempre ha sido el mano a mano con la gente. Tenemos tres temas que son los más importantes, el tránsito lo venimos planteando desde la campaña al igual que la medioambiente, la educación también, de a pocos hemos ido trabajando para presentar proyectos de este tipo, el tránsito ya es sabido por todos, todos los días hay un accidente, hay una responsabilidad del DE que hoy no es completa, no alcanza ya hay una cuestión de infraestructura, hay que replantear toda la parte céntrica y la educación del individuo, manejamos muy mal, el oficialismo nos cuestionaba para qué hacer reuniones que no va a pasar nada, hay que poner una semilla para que mañana se den los frutos.

Refugio de Leones de V. Paz: Fue un atropello al patrimonio histórico, remarcaba. A veces hay que ver en qué se gastan los recursos, la calle Pellegrini en doble mano ya no puede existir más, la plazoleta está hermosa pero está la calle intransitable, visitamos también una demanda de vecinos de la calle Pellegrini bajando Pte Perón, pero es una pista de motos ha crecido la ciudad en cuanto a ese sector, hay que educar a los más chicos, ir a las escuelas, odio la multa pero si es el único castigo no queda otra, veo gente sin casco, cada vez más, entre los jóvenes es muy difícil si nadie se lo impone, el tránsito ya está desbordado, tienen que haber un cambio del Ejecutivo que hoy no es productivo, una Comisión de tránsito dejando de lado los colores partidarios, los adultos mayores que viene lejos del centro me dicen que les da temor venir a este lado, ayer una concejal del oficialismo decía que se debía volver al estacionamiento medido, hay que empezar colaborar para que se fraccione.

Distintas voces y diferentes pensamientos: Por ahí hay cierta resistencia en formar una comisión porque muchos creen que no va a llegar a nada, pero hay que empezar por algo. Estamos esperando que pase algo más grande para hacer algo? No tenemos estadísticas de accidentes, sólo que se ve en los medios, se necesita saber estadísticamente que pasa en los puntos clave de la ciudad. La Avellaneda posterior a G. Alvear es una pista de carrera, eso se debe conocer y eso se hace con estadísticas y referencias. El control de alcoholemia debe ser extensivo al control de otras drogas. Recorrimos el barrio Las Flores, los vecinos necesitan el asfaltado, la luminaria y la presión de agua que es escasa, nos parece que hay mucho por hacer, estamos recabando datos, hablando con vecinos. Estamos muy preocupado por el medio ambiente, el basural a cielo abierto, considero que el tema no ha sido tocado, es algo silencioso que nos va a hacer mucho daño en el futuro. Ante la relación conseguida con Facundo Manes y la idea de una candidatura a Intendente, dijo: Sería faltarle el respeto a mi espacio si digo que voy a ser candidato, hoy no pasa eso por mi cabeza nada más que cumplir mi función de concejal, no soy el dueño del espacio. Tengo contacto fluido con Facundo Manes y cuando hay algo cercano si se puede acompañar, mejor, tengo buena imagen porque es alguien que no viene de la política, si hoy sentimos que la salud, la seguridad, lo económico necesitamos que la gente también quiera cambiar. Es momento de refundar la patria nuevamente y darles oportunidad a todos, en ese lineamiento me siento identificado con la imagen de Facundo.

Cesión del terreno de Sarmiento y Avellaneda a UPCN: Nuestra postura es no convalidar que un intendente ceda un terreno para un gremio que podría adquirirlo con fondos propios, es una decisión laxa, no me oponía a cederlo pero era importante una opción superadora. Salitas hay, pero la salud no se soluciona con salitas, necesitamos recurso humano. Creemos que tenemos que estar del lado de la gente, lo protegimos hasta donde pudimos, un reclamo que tengo al ese gremio es que queremos ayudar al empleado municipal por eso nos interesa el escalafón municipal, queremos que se active, tenemos empleados municipales por debajo de la línea de pobreza. Si UPCN pelea los intereses de los empleados lo vamos a acompañar.

ENTREVISTA A FEDERICO DORRONSORO

