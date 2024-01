Federico Gentilini sobre el presupuesto: “Vimos algunos ítems con un apartado de 10 millones en agua mineral…”

En la mañana de hoy conversamos con el integrante del unibloque de la libertad avanza, concejal Federico Gentilini. En su primer mes solo se dan sesiones extraordinarias, y para los concejales novatos no deja de ser estresante afrontar y estudiar, por ejemplo, los distintos ítem que compone el presupuesto 2024 más lo fiscal e impositivo.

“Es un bautismo de fuego digamos porque no teníamos un equipo dentro del HCD en el período anterior, entramos de una y es algo completamente nuevo adaptándonos a los procedimientos y la formalidad. Con respecto a las tasas sobre la publicidad en la vía publica etc. a comerciantes les generaba algo así como que no se pagaba, encima de la realidad dura andaba con la sensación de que estaba en falta, son cuestiones que fastidian mucho, tener un negocio lindo, poniendo sillas afuera, está bien que se organice el espacio público, pero es anacrónico seguir cobrando eso. Hay que favorecer que la gente salga y disfrute esos espacios lindos. Se logró sacar una serie de ordenanzas sobre ese tema…Lo charlamos con la Liga de Comercio en las reuniones previas. Ellos manifiestan su preocupación por cómo están hoy…” Tema Presupuesto y los 12 mil millones, dijo: “Sobre el presupuesto lo que me hace ruido es la situación a futuro, es incierta y preocupante, nos llegó con poco tiempo y es difícil analizar todo, vimos algunos ítems con un apartado de 10 millones en agua mineral, son cosas que llaman la atención, el tema de los sueldos de los trabajadores que plantean un aumento que no parece lógico con la realidad…parece poco 12 mil millones en comparación a la cantidad de recursos que se generan en el partido, por el campo y la ciudad, pertenecemos a una región con ambas características, un campo potente puede generar una actividad comercial potente, hoy producimos como hace casi 20 años cuando podríamos producir el doble. Uno de los puntos que quiero avanzar es hacer saber el potencial que tiene el campo para los productores y el vecino…Lo que nos sacan de retenciones no vuelve al circuito local, el país no despega porque los políticos nos han empobrecido. El 80% de lo que produce va a la Nación, el 17% a la provincia y apenas el 3% a la ciudad. Esto tiene que ser más equitativo, algo tiene que quedar acá…No podemos permitir que los fondos vayan a la Nación casi en su totalidad…”

En el final, reflexionó sobre el primer mes del Pte. Javier Milei: “El primer mes de Milei viene difícil, pero era obvio. Con Massa que hizo lo que se le antojó con la economía y cuando hay que acomodar esa situación en un contexto de hiperinflación hace que se vislumbre una recesión donde la gente ya no consume ni tiene dinero para gastar. La solución es a largo plazo, exportar todo lo que podamos para que el ingreso de divisas se genere un mercado interno pero con sueldos vinculados a la exportación. Habrá un movimiento importante hasta que se acomode…” Ante la importante siembre de Girasol y Maíz, dijo: “Hay cultivos como el girasol en la costa como un alternativo interesante. Salió un informe de que el maíz puede llegar a un récord, sería una noticia importante…”

Audio de la entrevista a Federico Gentilini.