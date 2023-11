Fermín Dubor y la movida del sábado del Grupo Eco

Conversamos en “El periodístico” del día de la fecha con Fermín Dubor, bio constructor aplicando la permacultura e integra el Grupo Eco, institución que trabaja en concientizar sobre el cuidado del planeta donde este fin de semana habrá un evento en el Parque Plaza Montero.

“Comencé en 2011 con esta iniciativa, adquirí un terreno en los consorcios y ante la necesidad de una casa comencé a buscar en la web y descubrí un taller en Córdoba de permacultura, me instalé 6 meses aprendiendo sobre el tema, es adaptarse al ambiente en el que estás, trabajar con el viento, la lluvia, una readaptación al lugar que vas a estar. Uno va al sur y ve casas con piedras gigantes y se sorprende. Muchos cuando me visitan me dicen “me hace acordar a una casita que vi en Córdoba o Bariloche…Utilizo gomas de auto, vidrio, hierros reciclados, primero lo que se busca es la fortaleza, buenas columnas, techos, y luego armando las aberturas, etc. El gasto de mano de obra es como todo, pero en materiales menos del 50% de una vivienda convencional. Hoy hay un gran mercado, tengo pedidos de restauraciones, desde paredes hasta habitaciones. Falta gente que aprenda el oficio, la mano de obra. Hoy estoy haciendo dos casas, eso lleva tiempo, organización. Algunos me piden una tapera, un ranchito, con baño adentro. Cada uno tiene su proyecto…la botella reemplaza el ladrillo y da la transparencia, me gusta jugar con los colores, y separo, los blancos, verdes, ámbar, puedo hacer figuras, se pueden tapar también o si no se pueden dejar…” sobre su otra actividad que es la cuidado del medio ambiente y la adquisición de conocimientos, dijo: “El año pasado en el Centro de Formación Profesional se hizo un curso de separación de residuos en origen, participaron varias personas, así se hizo el Grupo ECO que hoy somos 25 donde trabajamos con el cuidado y el reciclado de lo mal llamado basura porque si lo separás tenés materiales orgánicos e inorgánicos. Un 50% materia orgánica y el resto papel, etc., donde se pueden dejar en cestos o acercar al Taller ALMA por ejemplo…Lo bueno que hay es que hay potencial en grande el cuidado del medio ambiente y la separación de residuos en origen, y la mayoría sabe y es consciente, porque nunca nos enseñaron a manejar los desechos y siempre se tiró todo, hoy nos damos cuenta que pasan cosas, se tapan las rejillas, dañamos el medio ambiente etc. Es una cuestión de hábitos, explicaba. Por ejemplo, en vez de tener un tacho, tener dos para separar, Todos vemos la montaña frente al cementerio, eso es potencialmente peligroso, pero uno abre una bolsa y hay de todo, por eso hay que respetar la separación en origen pensando en los trabajadores que están allí…” Haremos concientización en escuelas para separación en las casas, es economía circular, ese papel, botella, se va a un centro de acopio, se lo mantiene hasta que llega a una fábrica para que vuelva a ser caja o botella con contenido…Sin el municipio no se podría hacer un gran cambio porque se necesita llegar a escuelas, instituciones, no cobramos por dar charla, pero sí trabajar juntos como comunidad sin ideas políticas. Nos hemos consolidado como grupo junto a Canotaje, Vibraventura, Club de Leones donde la vez pasada limpiamos la laguna. Pusimos botellas en las escuelas para que puedan tirar colillas el día de las elecciones…” Este fin de semana haremos el cierre del año en la laguna a las 16hs. nos encontramos en los vagones, haremos música y una caminata hasta “El Bigüá” juntando colillas, habrá premios, cosas ricas para comer. Es lindo sumar gente ha medida de lo que van viendo y experimentando. También juntaremos tapitas para Los Manzanares que harán un mural. Remarcó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A FERMIN DUBOR