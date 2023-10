Ferro ganó el clásico de semifinales

Con goles de Lucas Valdéz, Facundo Maciel y Sergio Cenzano fue victoria albiceleste por 3 a 1 ante El Taladro que consiguió su gol por intermedio de Gabriel Cenzano. La revancha se jugará el 5 de Noviembre en el CEF N° 6.

(Por Flavio Iacomini)

A menos de 48 horas de su debut en Ayacucho por el Torneo Federal, la primera división ferroviaria consiguió anoche en su estadio un buen triunfo ante el verde en la semifinal de ida del campeonato Oficial de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores. Lucas Valdéz a los 18 y Facundo Maciel de penal a los 23 minutos del primer tiempo, convirtieron los primeros goles del conjunto dirigido por la dupla Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino. El descuento para El Taladro llegó a los 5 minutos del segundo tiempo a través de un golazo de tiro libre de Gabriel Cenzano. Después, a los 19 de la misma etapa, Sergio Cenzano de zurda y de penal puso el 3 a 1 definitivo. Hasta los quince minutos de la etapa inicial el partido fue parejo. Ferro con el control de la pelota pero El Taladro punzante en la contra, donde Gabriel Cenzano logró desequilibrar por la izquierda y en una clara Juan María López remató por arriba desviado ante la salida del arquero Pablo Abrego. Después del primer cuarto de hora Ferrocarril Roca comenzó con una mayor presión en la salida, donde prevaleció la velocidad y habilidad de Lucas Valdéz, bien acompañado por Facundo Maciel en ofensiva. Precisamente Valdéz, tras recibir un centro de Estanislao Iglesias, convirtió de cabeza el primer gol del encuentro. Un rato después de esa jugada, de nuevo Valdéz cuando enfilaba hacia al área fue tocado por un defensor verde. El árbitro de 25 de Mayo Marcelo Acosta no dudó y cobró remate desde los 12 pasos. La muy buena ejecución de Facundo Maciel, dejó sin chances al arquero Juan Marcos Gaimaro. Luego de los dos goles, El Taladro sintió el impacto y no pudo reponerse, sobre todo por la actitud del conjunto ferroviario que tuvo un par de chances más para convertir. En el arranque del segundo tiempo, jugada preparada del equipo de Luciano Poffer a la salida de un tiro libre desde la derecha y a metros de ingreso al área grande. Bombazo de zurda de Gaby Cenzano para poner el 2 a 1 y darle mayor emotividad al juego. La reacción rápida de Ferro, amparado el plantel en su gran respaldo atlético que lo hizo marcar diferencias, sobre todo en los anticipos, derivó luego en el penal sobre Facundo Maciel. Sergio Cenzano se encargó de la ejecución para poner el 3 a 1.Tras el tercer gol, con varios jugadores de refresco desde los dos lados, el partido siguió a un ritmo interesante pero al verde le costó llegar con claridad al arco custodiado por Pablo Abrego. Si bien hubo ocasiones de riesgo en los arcos, la victoria ferroviaria evidenciada no correr demasiado peligro. En el minuto 97, el árbitro venticinqueño decretó el final del partido. Ahora con dos goles de diferencia, Ferrocarril Roca llegará al CEF N° 6 el próximo domingo 5 de Noviembre. Ese día se sabrá quien será finalista del torneo. Mientras esta espera transcurre, los ferroviarios disfrutan de su triunfo y preparan las valijas para mañana domingo 29 de Octubre a las 16,30 hs debutar ante Sarmiento en Ayacucho por el Torneo Federal 2023-2024.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Lautaro Osterrieth, Martín Araujo, Juan Ignacio Curuchet, Emmanuel Tus, Luis Peón, Lucas Valdéz, Facundo Eluayza, Facundo Maciel, Estanislao Iglesias, Sergio Cenzano. Relevos. Héctor Aguirre, Adrián Araujo, Valentín Ferrai, Enzo Molina, Juan Ignacio Campot, Dylan Russo, Diego Barragán. D.T: Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino. P.F: Luciano Ponce. Auxiliar: Agustín Peters.

El Taladro: Juan Marcos Gaimaro, Nicolás Abraham, Thiago Kobarynca, Vicente Carricart, Damián Petreigne, Tomás Ricciuto, Emmanuel Marino, Alan Suarez, Juan María López, Mariano Sánchez, Gabriel Cenzano. Relevos: Alan Blanco, José Gioia, Santino Rodríguez, Michel Lizarraga, Diego Blanco, Jonathan Quiñones, Jonatán Ferreyra. D.T: Luciano Poffer. Ayudante de Campo, Martin Lemma.

Arbitro: Marcelo Acosta ( 25 de Mayo). Líneas. Rodrigo Lopardo y Andrés Acosta.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram