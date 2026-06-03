3 de junio de 2026

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«Estilo Gaucho» Ballet cosecha logros en Pergamino

5 horas atrás Fm Alpha

El Ballet que dirigen los profesores Diego Rodríguez y Sabrina Ocampo se encontró compitiendo días pasados en la ciudad de Pergamino en las categorías infantil, juvenil, mayor y adultos obteniendo varios premios y menciones. «Para EGB (Estilo Gaucho Ballet) es de gran agrado estos premios ya que es la primera del año y nuestro Escuela, que ahora funciona en la sede del Comité Radical, lleva sólo 6 meses desde que se fundó», afirmó la Prof. Ocampo a nuestra radio.

La nómina de distinciones es la siguiente:

Solista Malambo infantil Femenino (de 10 participantes)

🥈Camila Ruiz
🏅Mención Especial Delfina Bassi
Pareja Tradicional adultos(de 12 participantes)

🥈 Alejandra Coda-Jose Orlando

Pareja Tradicional Juvenil (de 10 participantes)

🏅 Mención Especial
Iara González – Bautista Bassi

 

 

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