BM – miércoles 3 de junio

TRANSMISIÓN EN VIVO DEL SORTEO PÚBLICO DE VIVIENDAS La Municipalidad de Las Flores informa que mañana jueves 4 de junio se realizará el Sorteo Público para la pre-adjudicación de Viviendas. Será a partir de las 14 horas con transmisión en Vivo por las redes de la Municipalidad de Las Flores. Están invitados todos los Medios de Comunicación para presenciar la actividad y participar de la difusión del mismo. También están invitados los concejales de todos los Bloques Políticos. Se contará con la participación del intendente Fabián Blanstein, autoridades municipales de las distintas áreas intervinientes, también de representantes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la presencia de la Escribana Andrea Carelli.

ESTE SÁBADO 6 ENCUENTRO DE ORQUESTAS EN EL TEATRO ESPAÑOL Este sábado 6 de junio a partir de las 15:30 horas, se presentará en la sala del Teatro Español el Programa de Coros y Orquestas y se realizará un Encuentro Estudiantil Infanto Juvenil de la Provincia de Buenos Aires. Participará la Orquesta de Marcos Paz, dirigida por la directora orquestal Giselda Mastrango. Asimismo, estará presente la Orquesta de Punta Lara, dirigida por el director orquestal Leandro Pérez, quien además se encuentra a cargo de la Escuela Orquesta de Las Flores.

Cabe destacar que este evento ha sido declarado de Interés Municipal. Se invita a toda la comunidad a presenciar el evento que será con entrada libre y gratuita.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3690 (Promulgada por Decreto N° 731 del 14 de abril de 2026) la cual convalida el Contrato de Locación celebrado entre la Municipalidad de Las Flores y el Sr. Alejandro Luis GUERRERO, D.N.I. Nº 24.518.298, con fecha 30 de diciembre de 2025 por un inmueble de su propiedad ubicado en calle Garibaldi Nº 955 de la ciudad de Tandil, por el término de VEINTICUATRO (24) meses, a partir del 1º de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027, con destino al alojamiento de estudiantes universitarios de Las Flores, Provincia de Buenos Aires.

– ⁠Ordenanza N° 3691 (Promulgada por Decreto N° 749 del 15 de abril de 2026) la cual dispone el uso de la leyenda “2026 – Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 Años de la última Dictadura cívico militar” en toda documentación de la administración pública municipal durante el año 2026.

– ⁠⁠Ordenanza N° 3692 (Promulgada por Decreto N° 748 del 15 de abril de 2026) por la cual se establece el ámbito, requisitos y obligaciones de los participantes, fecha límite de inscripción, metodología de selección de los preadjudicatarios, categorías para la selección de preadjudicatarios y mecanismo para el sorteo de 110 viviendas pertenecientes al Barrio 72 Viviendas y Barrio Pte. Raúl Alfonsin.

– ⁠⁠⁠Ordenanza N° 3693 (Promulgada por Decreto N° 763 del 20 de abril de 2026) por la cual se Convalida el Convenio “Adicional de red eléctrica – Las Flores, Infraestructura para 50 viviendas” celebrado con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, por el cual el Municipio recibe un subsidio destinado a financiar la ejecución del proyecto de obra pública municipal “Adicional de red eléctrica – Las Flores, Infraestructura para 50 viviendas”.

– ⁠⁠⁠⁠Ordenanza N° 3694 (Promulgada por Decreto N° 762 del 20 de abril de 2026) por la cual se Convalida el Convenio “Adicional de red eléctrica – Las Flores, Infraestructura para 72 viviendas” celebrado con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires por el cual el Municipio recibe un subsidio destinado a financiar la ejecución del proyecto de obra pública municipal “Adicional de red eléctrica – Las Flores, Infraestructura para 72 viviendas”.

– ⁠⁠⁠⁠⁠Ordenanza N° 3695 (Promulgada por Decreto N° 832 del 30 de abril de 2026) la cual otorga en forma exclusiva a la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda., por el plazo de veinticinco (25) años contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza, la concesión del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica en el Partido de Las Flores, en los términos de la Ley Provincial Nº 11.769, sus modificatorias y Decretos Reglamentarios y Ley Nacional 20.337, ley nacional de Cooperativas y autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir un “contrato de concesión municipal de distribución y comercialización del servicio público de energía eléctrica” en el Partido de Las Flores, por un nuevo plazo de veinticinco (25) años contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza.

– ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Ordenanza N° 3696 (Promulgada por Decreto N° 830 del 30 de abril de 2026) la cual establece la implementación de un “Plan de Regularización de Deuda del Impuesto Automotor” para las deudas que registren los vehículos de los modelos 1977 a 2015, en base a las facultades conferidas por el art. 12º y 15º de la Ley 13010.

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