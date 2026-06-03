Tierna Campaña: lanzan «figuritas digitales» para fomentar la adopción de perros

El Área de Cuidado Animal sorprendió en redes con una iniciativa que ya es furor: un «álbum mundialista» con perros que buscan una familia. Cada “figurita” muestra la foto del animal, su nombre, edad y hasta el equipo al que pertenece. «Algunos son veloces, otros más tranquilos. Algunos son expertos en mimos y otros en sacar sonrisas. Pero todos tienen algo en común: están buscando la oportunidad de jugar el partido más importante de sus vidas. Este es su segundo tiempo. Y están listos para salir a la cancha otra vez», explicaron desde el Área. «Todos se encuentran castrados, vacunados y desparasitados, preparados para sumarse al mejor equipo: una familia que los quiera y los cuide para siempre». El «album» completo puede verse en el muro oficial en redes sociales. La idea original nació en la provincia de Salta y rápidamente se emuló en distintas ciudades.

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