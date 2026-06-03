3 de junio de 2026

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Cooperativa Eléctrica alerta por intentos de estafas telefónicas

10 horas atrás Fm Alpha

Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores informamos que NO realizamos llamadas desde números con característica ajena a la ciudad (como 011, entre otros). Si recibís un llamado sospechoso solicitando datos personales, información bancaria o códigos de verificación, como así también informando cortes de energía, no brindes información y cortá la comunicación.

👉 Ante cualquier duda, comunicate con la cooperativa a nuestros números de atención:
📞 Administración: 2244 442066 / 2244-407101 (Solo Whatsapp)

📢 Denunciá cualquier intento de estafa ante las autoridades de seguridad.
📞 Policía Comunal: 911

🔹 Estemos atentos. Cuidémonos entre todos. 🔹

#AlertaEstafas #Prevención #TuSeguridadPrimero

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