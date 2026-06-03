3 de junio de 2026

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Torneo Pre-Federal: El Taladro viaja a 25 de Mayo en busca de una noche triunfal

10 horas atrás Fm Alpha

Desde las 19:30hs. enfrentará a Alumni de la ciudad del carnaval. Al “Verde” no le queda otra chance que la victoria para mantener sus aspiraciones clasificatorias en el Pre Federal.

(Por Flavio Iacomini)

La tendrá difícil esta noche en equipo de Gonzalo Aparicio en su visita a tierra venticinqueña donde jugará con Alumni, equipo al que ya conoce tras haber igualado en Las Flores 0 a 0 en la primera rueda.
El Taladro, si bien marcha con un punto cosechado, una victoria esta noche lo revivirá para después, la semana próxima, poder esperar con ansias al puntero Oro verde de Saladillo que es el líder de la Zona 3 del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.
Hay expectativa en el joven equipo de calle Independencia para lograr un buen resultado y poder darle una alegría a su nutrido grupo de simpatizantes.
Vale destacar también que el “verde” el próximo domingo, por el torneo oficial de nuestra ciudad, jugará la revancha de semifinales ante Juventud Deportiva.

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