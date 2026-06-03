Fútbol: Ferro se juega esta noche la clasificación en el Pre-Federal

Recibirá en su estadio “27 de abril” a Racing de Bavio del Partido de Magdalena. En la primera rueda ya se enfrentaron en General Mansilla e igualaron 0 a 0. Los dos equipos tienen chances de acceder a cuartos de final pero sólo les sirve la victoria. Ferro hoy, desde las 20:30hs. terminará de jugar en la zona 4, deberá ganar y luego esperar hasta el próximo miércoles. Gran partido que será transmisión de FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Con temple, fútbol amor propio y nervios de acero, la primera división de Ferrocarril Roca esperará esta noche en Las Flores por Racing de Bavio.

No le queda otra opción que la victoria al campeón del fútbol florense, que se cruzará con un buen equipo de la Liga de la Costa Atlántica. Con los bavienses, los ferroviarios tienen un historial anterior de tres partidos jugados entre ambos en los campeonatos federales.

Si bien el plantel que dirige Juan Cruz Candina, no podrá contar hoy con las figuras de Sergio Cenzano (expulsado en Etcheverry) y Emmanuel Tus (lesionado), los albicelestes llegan motivados tras su gran victoria del domingo pasado de visitantes ante El Hollín en la primera semifinal del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de nuestra ciudad.

El que sí jugará es el delantero profesional Enzo Castro. El nueve, con pasado en El Porvenir, Iraclis Larissa del futbol griego y Villa Mitre de Bahía Blanca, puede llegar a ser unas de las cartas de gol en ofensiva del conjunto florense que leva mas de 100 partidos en los torneos nacionales de ascenso del Consejo Federal de AFA.

Ferro sin dudas que se la juega esta noche en su estadio. Si triunfa quedará primero en su grupo. En su reducto de Avellaneda y Vidal, hasta ahora en 2026, los albicelestes no han conocido la derrota.

El encuentro entre el local y Racing de Bavio será transmisión central de FM ALPHA 91.5Mhz.

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