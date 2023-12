Ferrocarril Roca logró el Bicampeonato 2023

Le ganó 2 a 1 a Barrio Traut en el Centro de Educación Física N° 6 en un estadio colmado de público. Juan Ignacio Curuchet, en el segundo tiempo, fue el autor del gol decisivo que le dio el campeonato Clausura a los ferroviarios.

(Por Flavio Iacomini)

Terminó siendo un tren a toda marcha con las corridas de Lucas Valdez en la parte final esta primera división de Ferrocarril Roca que no para de darle alegrías a su gente.

Ayer por la tarde, ante un marco de publico espectacular que vistió de fiesta al estadio de la avenida San Martin, el equipo conducido por la dupla Juan Cruz Candina.-Luciano Bertamino, obtuvo de manera consecutiva su segundo campeonato de este año 2023 a punto de terminar.

Había comenzado ganando el partido Barrio Traut, equipo que dirigido por Dardo Rivarola, llegaba a su cuarta final consecutiva, un hecho que mostró el protagonismo indiscutible del amarillo en el futbol florense envuelto cada día más en sus alas de prestigio y crecimiento.

Esto había sido a los 11 minutos cuando Alejo Giudice, el capitán del Barrio, capturó un rebote en el área tras un buen envío de Gaspar Casey desde un tiro de esquina que vino desde la izquierda.

El empate ferroviario llegó a los 25, luego qué Emanuel Tus cambiara de frente para que Juan Ignacio Curuchet ingresara como una tromba por la derecha y rematara hacia el arco, en el despeje del arquero Jonatán Rojas, la pelota rebotó en el pie de su compañero Alessio Aguirre y el balón se fue en contra de su valla.

El gol del triunfo definitivo de los albicelestes, fue a los 27 del segundo tiempo, cuando de nuevo Juan Ignacio Curuchet, metió la diagonal hacia adentro por derecha y definió con clase al poste derecho del 1 de Barrio Traut.

El partido fue de mucho ritmo e intensidad. La expulsión temprana de Martín Araujo en el primer tiempo por una fuerte infracción sobre Eugenio Montórfano, que el árbitro del encuentro el venticinqueño Marcelo Acosta, sin dudar sentenció con la roja, no achicó a Ferro que se rearmó con una línea de tres y que debió esforzar con su gran respaldo físico a su línea de volantes donde comenzaron a tener mayor protagonismo Emmanuel Tus, Facundo Eluayza, Juan Curuchet y Serguio Cenzano, jugador este último que debió retroceder unos metros para arrancar desde allí.

El empate llegó como antes se explicó y si bien Barrio Traut cuando tuvo la posibilidad de jugar la pelota por debajo con Jony López, Lucas Arballo y Elías López, logró preocupar al fondo ferroviario comandado por el capitán Luis Peón, Santiago Magno y Lautaro Osterrieth, debieron estar más atentos para evitar el desdoble y desarticularon cada avance.

Ary Amicone en una jugada personal a toda velocidad casi convierte tras rematar de zurda, pero el arquero Pablo Abrego lo evitó mandando la pelota al tiro de esquina

Se fueron al descanso y ni bien arrancó el segundo tiempo Dardo Rivarola introdujo dos cambios queriendo mostrar más poder de fuego en ofensiva, No obstante, Ferro ya tenía en mente su plan de exhibir todo el oficio de sus jugadores históricos, bien acompañados por el resto.

Luis María Suarez, Sergio Cenzano, Facundo Maciel, Emmanuel Tus, Luis Peón y Pablo Abrego, fueron seis jugadores claves que después de haber obtenido el ascenso al Federal B en Comandante Nicanor Otamendi en 2014, ganándole la final al campeón de la Liga Marplatense de Futbol, volvieron a demostrarse a si mismo y a los demás, la notable vigencia dentro de un campo de juego. A esto también se le sumó el ingreso de Lucas Valdez, el pibe de 17 años de la cantera que a base velocidad y habilidad empezó a generar zozobra en el fondo del amarillo. Los ingresos de Enzo Molina y Estanislao Iglesias, también le dieron mayor equilibrio al ferroviario que esperó al acecho la oportunidad, sabiendo que Barrio Traut en el tramo final iba a querer hacer valer su superioridad numérica.

La trepada y el gol de Juan Ignacio Curuchet a los 27, hizo que Ferro después estuviera mejor aprovechándose de la desesperación de su rival herido en la búsqueda del empate. Razón por la que en la contra Lucas Valdez, acompañado por Facundo Maciel (de buen partido), generaron infracciones a favor del equipo que descansaba ante cada acción de ataque que se aproximaba hacia la zona custodiada por el arquero Jony Rojas.

En el minuto 97, fue cuando el árbitro Marcelo Acosta hizo sonar su silbato y la lógica algarabía de los ferroviarios ganó la pulseada final en el estadio. Los Jugadores y cuerpo técnico se fueron a festejar con el público, que en gran numero los acompañó en el CEF N° 6. Luego, después de tanta rienda suelta a sus emociones, los albicelestes fueron a recibir la copa de manos del Intendente Municipal Alberto Gelené, del Presidente del Concejo Deliberante Fabián Blanstein y del Presidente de la Liga de Futbol Hugo Nuñez.

Punto final de toda la actividad futbolística oficial de los Torneos Clausura 2023, con un Ferro bicampeón del futbol florense. Ahora solo resta el partido de Copa de la Liga.

Mientras esto ocurra, los ferroviarios siguen disfrutando de un año valioso que sigue cargando de prestigio su andar y que le sigue dando vida y salud al futbol florense en su conjunto.

Ferro campeón 2023. Se lo felicita también desde aquí.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Santiago Magno, Martín Araujo, Lautaro Osterrieth, Emmanuel Tus, Luis Peón, Juan Ignacio Curuchet, Facundo Eluayza, Facundo Maciel, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Adrián Araujo, Mario Alesón, Enzo Molina, Estanislao Iglesias, Lucas Valdéz, Diego Barragán. D.T: Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino. P.F: Luciano Ponce. Auxiliar: Agustín Peters.

Barrio Traut: Jonatán Rojas, Alejo Giudice, Alessio Aguirre, Sergio Caputo, Eugenio Montorfano, Guillermo Tus, Ary Amicone, Elías López, Jonatán López, Gaspar Casey, Lucas Arballo. Relevos: Walter Jaime, Cristian Gómez, Andrés Fuchila, Tomás Vilela, Demian Iovine, Federico Lizarraga. D.T: Dardo Rivarola. Ayudantes de Campo: Sergio González y Bruno Rivarola.

Arbitro: Marcelo Acosta. Asistentes: Rodrigo Lopardo y Héctor Bastón ( 25 de Mayo).

