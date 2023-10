Festival Country: más de 10.000 personas visitaron La Laguna

Fernanda Mina: Primera princesa, Andrea Barrionuevo: Reina .Tina Balboa: segunda princesa.

Si bien lo podemos ver desde una perspectiva positiva, pues sería la gente que circuló en los 3 días del evento, y donde el tiempo ayudó para la realización con éxito del mismo.

Con la organización de, Eduardo Sammartino, Hernán Busnelli y Agustín Cisaro. También; Roberto Malpassi conductor, Leo Teixidor y Yanina en la conducción del reinado. El festival tuvo el mayor brillo el día sábado donde la laguna se vistió de fiesta como en los mejores momentos. Vehículos en ambos lados de las arterias internas del parque mas todo lo habitual, dio como resultado que alrededor de 7.000 personas circularon dicho día. Tal vez se debería asignar una arteria que comunique al parque para la asistencia del evento y no el uso de la Roberto Trucco para todo.

Agustín Císaro –reflexión final-

Fue el mejor año, la mejor edición, se cumplieron un montón de metas luego de luchar contra el tiempo. Me acordé de la película “Forrest Gump”, aquella escena donde el Teniente Dan (interpretado por Gary Sinise) pelea con la tormenta y le gana. El domingo cayó algo de agua y pareciera que aguantó hasta último momento porque esta madrugada se llovió todo. La verdad que muy contento porque toda Las Flores estaba ahí. En un momento fuimos a buscar unas cosas al centro y vimos que no andaba nadie. Las casas cerradas y casi nadie andando en la ciudad. El encuentro de autos fue maravilloso y lo que podían haber venido, por el problema del combustible, no pudieron llegar. Pero salió todo espectacular.

Charles Lozano, de México a Las Flores

Uno de los solistas que hizo relieve en la noche del sábado, fue Charles Lozano, artista telonero de Kenny Rogers en Juárez, su ciudad cabecera de Chihuahua que nos contó.

“Es un placer venir por primera vez a Argentina y feliz estar aquí. Mi estilo es 100% de música country. El ambiente vaquero y western fue algo de lo que platicaba con mi representante y vivirlo fuera de Buenos Aires es algo muy bueno. El lugar aquí, la laguna, es muy bueno y lo recomiendo. Soy afortunado porque tengo muchos compañeros músicos aquí y en muchos lados. La idea es llegar a lugares como España, Brasil y volver a Argentina donde me siento muy bien. Me sorprende la gente tan fantástica de estos estilos.

Audio de la entrevista

