Fiesta del Hospital: la Cooperadora pedirá a la justicia que actúe sobre un presunto ilícito

En conferencia de prensa que tuvo lugar esta mañana en el SUM del nosocomio y con la presencia de Luis D’Agostino (presidente), Beatriz Arbarello (secretaria) y Fernando Godoy (tesorero), la Asociación Cooperadora del Hospital Las Flores solicitará a las autoridades judiciales que intervengan ante la denuncia de un presunto ilícito (faltante de dinero) cometido en la cantina durante el evento que tuvo lugar el pasado fin de semana. «Se ha hablado mucho esta semana con denuncias sobre todo en redes sociales y es algo que nos tiene muy enojados porque viene de gente que ni siquiera colaboró con la Fiesta ya sea comprando la entrada o el kilo de asado. Nosotros trabajamos muchísimo y duele que nos critiquen muchas veces desde el anonimato. Esta fiesta se hace con muchísimo esfuerzo», explicó Fernando Godoy. «Vamos a dejar que la justicia investigue y ahí se verá todo», sostuvo más adelante. La conferencia completa puede verse en nuestro muro en Facebook.

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