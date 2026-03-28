Un Ferro notable recibe en su estadio a El Hollín

El tricampeón del fútbol florense, aún más reforzado, juega ante los «carboneros» en su debut en el torneo Apertura. Se producirá mañana el regreso del defensor Facundo Díaz y de los mediocampistas Emmanuel Tus y Sergio Cenzano. Con seis futbolistas del ascenso de Comandante Nicanor Otamendi en cancha, los ferroviarios retoman un año de fuertes desafíos. El partido entre albicelestes y aurinegros, qué comenzará a las cuatro de la tarde, será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Revalidando un choque de clásico histórico del futbol florense, nacido allá por la década del 1940, la primera división de Ferrocarril Roca juega de local ante El Hollín en el marco de la segunda fecha del Campeonato oficial Apertura 2026.

Los ferroviarios, en la primera fecha quedaron libres mientras que El Hollín igualó 1 a 1 ante Atlético Las Flores en un partido que se disputó el domingo pasado en cancha de Juventud Unida.

Para Ferro, de nuevo un año especial, no sólo por ser defensor de los tres últimos títulos oficiales obtenidos (Apertura 2024, Apertura y Clausura 2025) sino porque contará en su plantilla con un plantel que cuenta con jugadores que están en plena vigencia y muy bien entrenados de la mano de un cuerpo técnico que encabeza su D.T Juan Cruz Candina.

Al equipo que ganó los tres campeonatos antes mencionados, se le sumaron varios refuerzos entre los que se encuentran nada más ni nada menos que las figuras del “Cuiza” Sergio Cenzano, el ”Tero” Emmanuel Tus y Facundo Díaz, quienes regresaron al club tras jugar los dos primeros en la Liga de Pehuajó para un equipo de Henderson y en el caso de Díaz tras un paso de tres años por el futbol azuleño.

Estos nombres se suman al del defensor Luis Peón, el arquero Pablo Abrego y al mediocampista Iván Garcete, por lo que en total son seis futbolistas del ascenso de Otamendi en 2014.

Todo un mérito para ellos, por haber sostenido durante más de un década un nivel deportivo que los ubica en un sitial destacado de un club que tiene más de 120 años de historia.

La segunda fecha del Apertura 2026, se completará con dos encuentros más que se jugarán también desde las cuatro de la tarde.

En el CEF N° 6 chocarán Barrio Traut y Atlético Las Flores y en el estadio de Juventud Unida, el puntero Deportiva va de visitante ante El Taladro.

En las tres canchas desde las 14hs. jugarán por el torneo oficial Apertura 2026, los mismos equipos pero en primera división de Futbol Femenino.

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