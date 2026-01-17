Final del pre Cosquín: Esta noche Coqui por la madrugada Ezequiel

Las Flores llegó a la final del Pre Cosquín 2026. De las 4 propuestas artísticas locales, 2 participarán de la instancia decisiva del certamen para nuevos valores del folklore argentino, que se desarrollará hoy y mañana.

Los representantes de nuestra ciudad competirán en la misma categoría “Canción inédita”. Por su lado, quién se consagró el domingo pasado por la madrugada fué Coqui Sondón, con “El Rancho Triste” hoy estará con el número de orden 21 (alrededor de las 23.30 hs.). Pero el primero que rompió el hielo en la madrugada del 4 de enero fue Ezequiel Ailán con su “Coplera” que mañana domingo participará por la madrugada alrededor de las 3.30 con el número de orden 64.

El Pre Cosquín es una de las competencias más relevantes del calendario folklórico nacional y representa la antesala para acceder al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Este año, se suma una instancia inédita: los ganadores de cada categoría participarán de un encuentro especial que se realizará el lunes 19 en una noche de gala, donde se presentarán todos los artistas consagrados del certamen.

