Fm Alpha habló con el Bandoneón Mayor de la cuenca del Salado

El bandoneón mayor de la Cuenca del Salado recibió en familia y en la comodidad de su casa de Gral. Paz al 200 a Fm Alpha. Asociándonos con la fecha que marca los 87 años de la desaparición física de Carlos Gardel, en una charla amena con Ernesto Varela, Fermín Enríquez habló sobre el pasado, el presente y el futuro del tango.

“El balance es que ya no se toca como antes; no hay tanta gente que conozca el tango como en aquel tiempo. Se han ido muchos tangueros y hoy sólo queda el recuerdo…La época del Trío Tango fue hermosa, inolvidable, la vivimos mucho con el querido Carlos Labolita y otro amigo como Cacho Romanelli, único, insuperable, Cacho nació para cantar y el recuerdo es tan grato que uno se emociona cuando se acuerda aquella época maravillosa, Cacho transmitía el tango como nadie porque lo vivía y lo expresaba de una manera tan personal, parecía que no era un cantor de Las Flores. Cacho dejó su huella y hoy queda en el recuerdo para lo que vivimos aquellos años. De su época de pedagogo del bandoneón, dijo: Tuve alumnos y di clases, pero me dediqué mucho a acompañar al querido David Suárez y otros inolvidables cantores a quienes recuerdo para toda la vida. Sobre los hijos que dio la ciudad de Las Flores y que dejaron huella a nivel nacional e internación con respecto al tango, expresó:

Agustín Bardi, nacido en Las Flores fue uno de los exponentes que nos llevó el tango al mundo entero y uno de los más grandes de la música al igual que Roberto Firpo..no tuve el placer de conocerlo. Ellos pusieron el tango en lo más alto…fueron grandes valores, hizo arreglos a la comparsita, con mucha creatividad, quedaron recuerdos, los años pasan y quedan en nuestros recuerdos con mucho amor…El tango es una expresión que nace del sentimiento y aquel que lo vive lo apasiona y lo quiere como si fuera algo nuestro y pegado en nosotros, nos representa en el mundo, es conocido en el mundo… remarcaba Fermín.

En la imagen: Abel Villar-Víctor Cheminet – Carlos Labolita – Fermín Enríquez – Nelo Patronelli – Lito Traut.

ENTREVISTA COMPLETA A FERMÍN ENRIQUEZ

