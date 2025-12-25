25 de diciembre de 2025

Fuerte reclamo social por el uso de pirotécnica sonora en nochebuena

48 segundos atrás Fm Alpha

Si bien cada año el municipio anuncia sobre la prohibición de la venta de pirotecnia sonora de alto impacto auditivo, incluso sobre los mini globos aerostáticos que pueden ser muy atractivo, pero a la vez peligrosos por los incendios provocados, la realidad habla de que si bien hubo varios años donde se logró atenuar el uso de la pirotecnia de alto impacto, esta nochebuena se observó en gran escala la utilización de la misma. La falta de un fuerte control en algunos locales de venta, más familiares que llegan de otros lugares que ingresan con pirotecnia, ha culminado con una noche estruendosa como años atrás, desvaneciendo lo logrado.

Recordemos que la pirotecnia de alto impacto afecta principalmente a niños, adultos mayores, personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y mascotas, causando estrés, ansiedad, crisis sensoriales y problemas de salud física; también impacta a la fauna silvestre y genera contaminación ambiental.

Papá Noel se adelantó y pasó por la Cooperativa: ya está lista la Unidad de Traslado

1 día atrás Fm Alpha
BM – miércoles 24 de diciembre

1 día atrás Fm Alpha
Habrían hackeado el Whatsapp de la Secretaría de Educación

1 día atrás Fm Alpha

48 segundos atrás
Papá Noel se adelantó y pasó por la Cooperativa: ya está lista la Unidad de Traslado

1 día atrás
BM – miércoles 24 de diciembre

1 día atrás
Habrían hackeado el Whatsapp de la Secretaría de Educación

1 día atrás
