Futbol: Cerró el libro de pases con presencia masiva

Esta noche quedó definitivamente sellada la posibilidad de cambiarse de club. Además, también fue el último día para los fichajes oficiales, en cambio los pases interligas se mantiene n abiertos durante todo el año.

Por Flavio Iacomini

Fue incesante el desfiladero de gente en la sede de la Liga de Futbol de Las Flores en Sarmiento y Cisneros.

También se destacó allí la presencia de los delegados de los ocho clubes afiliados. Entre las 18 y las 20,30 Hs, el Secretario Administrativo Gastón Rodríguez, acompañado por el Vicepresidente “Pato” Palacios encabezaron las tareas de atender al gran número de personas que acudieron a la entidad madre del futbol local con la intención de pasarse de un club a otro como asi también se pudo observar a muchos padres que fueron a estampar su firma ante los primeros fichajes de sus hijos e hijas, debido a que entre el 25 y el 26 de Marzo darán comienzo los campeonatos oficiales de todas las categorías.

Esta convocatoria masiva, augura un año 2023 muy prospero para la actividad futbolística local, que ya en el 2022 ofreció torneos atractivos que tuvieron muy buen marco de público.

Atlético Las Flores, campeón del Apertura del año pasado en Primera División, Juventud Unida campeón del Clausura, El Taladro, Ferrocarril Roca, El Hollín, El Potrero, Barrio Traut y Juventud Deportiva, serán los ocho equipos que participarán del próximo torneo Apertura.

Además de la primera división, se jugarán los campeonatos de las categorías Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18, Segunda División y Futbol Femenino de 1º división.

