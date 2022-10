Futbol Femenino: Hazaña de las chicas de Deportiva

Se terminó la gran espera, en el día de ayer en el estadio Juventud Unida se disputó la semifinal de la Copa de Oro , en donde el Club Juventud Deportiva se enfrentó contra el Club Barrio Traut para obtener el pasaje a la final de dicha copa. En un apasionante partido el marcador no tardó en abrirse , fue así como a los pocos minutos del comienzo del partido el Barrio Traut le comete un penal a la jugadora Florencia Macías de Deportiva, la misma fue quien ejecuto el penal y logró convertirlo. Deportiva demostró que en la primera final la derrota contra Barrio Traut había sido solo un inesperado traspié, porqué durante el partido mostró superioridad y una gran ambición de ganarlo. El Club Barrio Traut no se quedaba atrás, tubo situaciones de gol pero no lo supieron aprovechar. Los dos equipo tuvieron muchas pelotas paradas, la cual tenían como destino el arco, pero ninguna de ellas tocaba la red. En la segunda parte del partido también comenzaron las chicas del Club Deportiva con mayor empuje, pero lejos de rendirse, Barrio Traut iba en busca del empate. Cabe mencionar que el resultado de la primera final era a favor de Barrio Traut de un tanto contra cero. El gol de Florencia Macías hizo que el resultado global fuera 1 a 1. Dejando así que la definición del pasaje a la final se diera a través de las 12 pasos. Deportiva fue superior en los penales y así logro con el último gol de penal de Florencia Gebbie el pasaje a la final de la Copa de Oro.

El equipo de Juventud Deportiva se enfrentará nuevamente -como en el torneo apertura- contra el Club Ferroviario, y el partido se jugará en el estadio del Club Ferro a las 16:00 hs.

Formación del Club Deportiva: Arquera: Julia Correira. Defensa: Sabrina Musacchio, Jennifer Caputo, Brisa Araujo, Josefina Bossi. Medio campo: Magali Brizuela, Florencia Gebbie, Fátima Fernández, Valentina Giacoia. Delantera: Florencia Macías, Marina Santillán. DT: Leo Sielas.

Formación de Club Barrio Traut: Defensa: Carolina Saavedra, Yésica Suhurt, Jeniffer Montenegro, Gisella Lemma. Medio campo: Marilin Gioiosa, Flavia Guerrero, Lucrecia Arballo, Aixa Saurel. Delantera: Paola Crego. DT: Juan Lacava Árbitro: Zapettini Ariel . Asistentes: Gonzalo Monstastruc , Agustín Martínez.

Previamente y en el mismo estadio se disputó la semifinal de la Copa de Plata , en donde se enfrentó el Club el Potrero vs Juventud Unida, en esta oportunidad El Potrero gano 3 a 0 obteniendo el pasaje a la final de dicha copa. Cabe mencionar que en el partido de ida el resultado fue a favor de Juventud unida de 3 a 1 sobre El Potrero. Este resultado le alcanzó a El Potrero para obtener el pasaje a la final de la Copa de Plata, en donde se enfrentará al Club El Hollín el próximo domingo en el estadio de Ferro a las 14:00 hs

INFORMA: MELANY SÅNCHEZ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram