Fútbol local: paso histórico rumbo a futuro

(Por Flavio Iacomini) La Liga de Futbol de las Flores recuperará en los próximos días la personería jurídica que no la posee desde hace más de cincuenta años atrás. Si lo consigue, entre otras cosas valiosas, sus equipos afiliados podrán jugar directamente los campeonatos federales de AFA por el hecho de pasar a estar homologados los títulos oficiales de nuestra liga.

El fútbol florense continúa en su etapa de crecimiento no solo en lo futbolístico sino también en el plano institucional.

El presidente de la Liga de Fútbol de Las Flores, el Veterano de Guerra de Malvinas Hugo Daniel Nuñez, le confirmó a este cronista que está a punto de concretarse la recuperación definitiva de la Personería Jurídica de la entidad que nuclea la actividad del futbol oficial en nuestra ciudad.

Para que esto definitivamente ocurra y queden atrás más de 50 años, sin este encuadre legal tan importante para el desarrollo posterior, la semana próxima se realizará una asamblea de socios autoconvocados para conformar una comisión normalizadora que actuará frente a la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires para ultimar la fase final de recuperación de lo antes mencionado.

Después de esta acción de creación de la comisión normalizadora, treinta días después se realizará la renovación de la Comisión Directiva, tal como lo estipula el estatuto liguista donde se deberán presentar los balances de los últimos cinco años.

Culminado ese acto formal, ya legalmente la Liga de Futbol tendrá el número de CUIT de la AFIP y quedará refrendada la obtención de la personería jurídica y de esta manera la Liga de Futbol de Las Flores, en un hecho considerado histórico para el organismo local, quedará incorporada al Consejo Federa de AFA con todas las requisitorias que la entidad madre del Futbol exige para que los torneos oficiales de cada liga del país reciban la homologación de la entidad que tiene su sede en calle Viamonte de la Capital Federal.

El trámite de Personería Jurídica la Liga de las Flores lo inició en 1986 y jamás pudo continuarlo por diferentes razones.

De la mano del presidente Hugo Nuñez y los actuales dirigentes de la institución, se contrató al Abogado Ezequiel Mazza, quien se especializa en este tipo de tareas legales y se pudo avanzar de manera notable en esta concreción que va a desembocar en este buen puerto.

Como la Dirección de Personerías Jurídicas tomó como referencia aquella presentación de la década del 80, los clubes Avellaneda y el Centro Universitario Florense, que en esa época jugaban los torneos oficiales, también deberán firmar la documentación respectiva, no así Barrio Traut y El Potrero, actualmente afiliados, que por esos años todavía no existían en la figura como clubes.

Sin dudas que esta próxima obtención legal, le otorgará a la entidad futbolística de nuestro medio, otra serie de beneficios ya que dejará de ser solo una institución de bien público.

Una más que grata noticia que certifica que todo el esfuerzo y el trabajo realizado por la dirigencia y los clubes florenses caminan en buena senda rumbo al futuro.

