Fútbol Senior: se jugó la segunda fecha del certamen

(foto Construcciones Landa) Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la fecha 2 del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: Juventud Unida 2 (Maciel y Condinanzo)-Gorchs 0, Porteño 1 (Córdoba)-Atlético 11 (Gallardo, Gioiosa x2, Llamas x2, Ocampo x2, Pedernera, Sallette, Spinelli y Urruchúa), Dep. Cachari 0-Avellaneda 2 (Carballo y N. Decundo), Deportiva 0-Rosas 0, El Bosque 0-El Hollín 0, Barrio Traut 0, Construcciones Landa 2 (Amendolare y Ferreyra), Toque Toque 0- Construcciones Andrade 3 (Macías, Piralli y Araujo) y Los Amigos 0-El Taladro 3 (Folini, Lahitte y Portela). La próxima fecha se jugará el domingo 30 de agosto.

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