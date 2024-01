García y Confeggi a un mes del inicio de Corsolandia – El próximo lunes comienza la Inscripción.

El carnaval infantil con chapa provincial, dará inicio el 17 de febrero en su lugar de origen, Av. Gral. Paz entre Alem y Avellaneda. Conversaron con LA RADIO esta mañana en “El Periodistico” con Ernesto Varela su Pta. y vice sobre los detalles del gran evento infantil.

“Por el Pasaje Luis Kees –entrada de los chicos y patio de comidas-, los micros estacionaran por Alem para el ascenso y descenso de pasajeros, son solamente dos horas…El año pasado armamos un nuevo grupo de trabajo luego de la última edición, llegó gente joven con ganas de participar, trabajar y comprometida que era lo que hacía falta. A veces la gente no se quiere comprometer tanto, pero ni bien terminó Corsolandia el año anterior llegaron con ideas nuevas y era lo que queríamos en la Comisión. Por ejemplo, ingresaron maestras jardineras, profesores de educación física…” sobre la Inscripción, acotaron: “La inscripción comienza este lunes en Cultura desde el 22 hasta el 9 de febrero de 8 a 14 y 18 a 20. Esos serán los horarios para ir con los niños…A pesar de la situación que estamos viviendo la expectativa siempre es positiva. Desde el año pasado enviamos a jardines, centros de promoción la invitación que Corsolandia se iba a hacer para que guarden los trajes, los disfraces, todo lo que hacía falta. El año pasado hubo 400 inscriptos…El año pasado vinieron turistas y gente de distintas ciudades de alrededor, querían sacar fotos para llevar a sus ciudades. Nos encantaría que si de la zona se quieren sumar con los peque para participar las puertas estarán abiertas. Nos pasó el año pasado con gente que no eran de Las Flores y justo estaban un fin de semana. Para participar de los premios deben estar inscriptos. También llamando por teléfono se pueden inscribir. Será lindo poder trascender…” Sobre el seguro de los participantes y espectador, dijeron: “El seguro se paga todos los años desde la Comisión, es lo primero que hacemos para todos los inscriptos y personas que colaboran el evento, una hora antes y una hora después. Gracias a Dios nunca se ha usado, pero es lo primero que se averigua y se paga…Los días son 17, 18, 24 y 25 de febrero, de 20 a 22. El año pasado fueron 5 días y a algunos papás se les complicaba. Por eso intentaremos con cuatro noches. Creo que está bien…” Mas adelante: “Algún número artístico habrá, tenemos alguna sorpresa a nivel local para niños. Un musical para niños. Toda la actividad será para ellos. El año pasado pusimos sillas para adultos mayores y fue muy poca gente. Se usaron muy poquitas por noche, igual las poníamos, es que la gente está acostumbrada a llevar su silla, su reposera, su equipo de mate…Nunca pensamos en cobrar entrada, habrá venta de papel picado, es lo único que tendremos como ingreso…En el pasaje Luis Kees habrá puestos de artesanos y comida. Se les cobra un canon, algo simbólico, nosotros no ponemos cantina. Los carros son los que están habilitados por la municipalidad. El sonido lo aporta el municipio al igual que la iluminación, el escenario y el subsidio para los premios. La venta de bonos tuvo una buena recaudación, se van a salir a hacer socios durante cada noche con sorteos y premios donados…” remarcaban las representantes de Corsolandia.

