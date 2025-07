Gastón Bastien un multicampeón en Palermo con su centro “El Progreso”

El centro “El Progreso” capitaneado por Gastón Bastien, llegó a Las Flores después de la participación con sus caballos criollos en la expo más importante de América, PALERMO. El apreciado cuidador ganó más de una docena de premios otorgado por un exigente jurado, por esto, conversamos en “El Periodístico” con el.

“Es un orgullo tremendo, si bien en todas las exposiciones nos va muy bien, este año fue único porque ganamos prácticamente todo. Comenzó la prueba de tipo y actitud que son los mejores 20 caballos que llegaron a Palermo, sacamos el reservado campeón en tipo y actitud que lo corrió mi hijo Quimey al caballo, después fue la jura donde sacamos dos campeones potrillos, un menor y mayor, sacamos el reservado campeón 3 años en padrillos, sacamos el reservado campeón adulto menor que salió reservado gran campeón de la exposición, después la jura de las hembras; sacamos la campeona a 3 años, la adulta mayor, reservada adulta mayor y 4° adulta mayor, y de ahí sacamos la gran campeona de la exposición, la 3° mejor yegua y 4° mejor yegua de la exposición…La verdad que lloramos mucho, nos emocionamos mucho, el que no ve, es un laburo de lo más esclavo que existe, es mucho el compromiso, el trabajo y la responsabilidad, no existe sábado, domingo…En Palermo literal dormimos apenas 3 horas en una semana, es agotador pero vale la pena tremendo esfuerzo, fuimos con 21 caballos en el cual lo que es vareo y bañarlos lleva mucho tiempo, te lleva toda la noche, a las 5 hay que darles de comer, a las 8 la jura que no te podés mover de ahí…Tengo mi equipo que es fundamental, mi familia, los chicos que trabajan conmigo, el veterinario Facundo Fredes, el herrero Nicolás Etchegaray, sin ellos sería imposible realizar esto. El orgullo se comparte todos juntos…” Por otro lado, agregó: “El año que viene es la Exposición Internacional que se hace cada 4 años, en abril es en Uruguay y ya tenemos varios caballos clasificados. También en septiembre presentaremos algunos animales en la Expo Las Flores además estaré dando una charla…” Sobre el pensamiento de los titulares de los caballos ante estos resultados, dijo: “Los dueños de los caballos que son de todo el país están muy contentos, en el centro tengo 29 boxes y todos llenos, ayer ya se fueron 5 y llegaron 7 nuevos para preparar para el resto de exposiciones que serán en Azul, Trenque Lauquen, Salto, etc…” Ante tanto conocimiento, le consultamos si vieron para jurado: “Juro varias pruebas, juré en caballos de trabajo, siempre cuando me trae un caballo lo analizamos con el dueño para ver si le da para ir a Palermo u a otra exposición…Postura, semblante, rendimiento, se analiza todo, la morfología. Un caballo se buscan varios factores en la morfología (el largo, la cabeza, etc.). Después vas en Palermo sabiendo que te pueden ganar, uno trata de elegir siempre lo mejor, lo que está un escalón abajo vamos repartiendo en otras exposiciones. Ahora estaremos en Salta a una Expo con caballos de allá…Soy el Centro de Cuida más grande del país, somos el que más caballos lleva a Palermo y eso nos llena de orgullo como nos llena también llevar el nombre de Las Flores…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A GASTÓN BASTIEN

About The Author