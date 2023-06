Gentilini pre candidato a concejal por los libertarios: “En otros sectores hay una figura, cantan una marcha y van hacia adelante”

A horas del cierre de listas, se conoció la participación del florense Federico Gentilini como 1º en la lista a pre candidato a concejal por Libertad Avanza, aunque en la entrevista no dio el resto de los nombres que acompañaría la candidatura de Bernardo Lemma como pre candidato a Intendente, los mismo se conocerían en las próximas horas.

“Bernardo me había hecho la propuesta, las ideas del liberalismo hace un tiempo que las vengo analizando y me resultan interesantes…en la elección anterior estábamos alineados con Espert que acaba de hacer una alianza con Cambiemos, es la rama libertaria, pero en Las Flores eso no está…La única alternativa para quienes nos quedamos era Milei y en eso estamos…lo que tiene el liberalismo es que, en el centro de la escena están las ideas y luego las personas, en otros sectores hay una figura, cantan una marcha y van hacia adelante..como somos liberales tenemos precisamente libertad de decirlo sin que el líder lo cuestione…” sobre la medida de Milei ante la dolarización, dijo: La identidad del “peso” los políticos se encargaron de destruirla, la economía ya está de hecho dolarizada, las transacciones más importantes están con el dólar y el peso es una moneda de cambio para el sueldo, para el supermercado…va a haber que ordenar cuestiones como el déficit fiscal y el derroche, hoy el peso lo hicieron pelota…” Sobre que el panorama a nivel local, dijo: “El problema es por qué no progresamos. El margen de acción a nivel local es muy poco, vamos a tratar de ordenanzas, de limpiarle el panorama a la gente, cuando quiera realizar algún proyecto, emprendimiento no tenga traba, alguna con lo difícil que es emprender hoy en día por los impuestos, hay un puñado de políticos delirantes que gastan a lo loco como si ni hubiera mañana….hay tasas que no contribuyen y no vuelven al pueblo, al estado le significa muy poco, queremos que el estado no fastidie a la gente en lo cotidiano…” Afirmó.

ENTREVISTA COMPLETA A FEDERICO GENTILINI

