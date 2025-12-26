Giuliana Lapadula, de Cuidado Animal: «Leí en un portal de noticias que no hubo heridos por pirotencia. En el fondo del alma me dije «Qué pena»»1 minuto de lectura
La celebración de la Nochebuena y el uso de pirotecnia sonora que indignó a casi toda la sociedad fue motivo para que la 91.5 reflexionara este viernes de la situación junto a una de las integrantes del Área de Cuidado Animal. «Nosotros también nos unimos al repudio. Al igual que el año pasado hubo gente que no le importó que se haya hecho una campaña de concientización. Hubo cero empatía. Leí por ahí que un portal de noticias puso que no hubo heridos por pirotecnia y yo pensé por dentro «qué pena», sostuvo. Más adelante, Lapadula dijo que «cinco minutos después de las doce mi teléfono y el de mis compañeras explotó de mensajes de gente que nos avisaba de perros que se habían perdido mientras nosotras estábamos encerradas con nuestras mascotas que tenían mucho miedo. Además de las mascotas también hubo desinterés con los adultos mayores y los niños con autismo».