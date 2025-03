Goles con perfume francés

Ferrocarril Roca incorporó a Fernando Altamiranda y reforzó aún más su plantel de primera división. El “Nano”, con pasado en Gimnasia y Esgrima de la Plata y en el As Beziers de las divisionales de ascenso de Francia, vuelve a Ferrocarril Roca tras un paso fugaz por el ferroviario en 2017.

(Por Flavio Iacomini)

Nació futbolísticamente de pibe en las calles de su barrio La Bandera Blanca y desde allí a La Terraza. El “Tricolor”, un club naciente por esa época cercana al convulsionado 2000 que de la mano de un joven profesor como Fabián Blanstein en su escuelita de futbol reclutaba jovencitos para formarlos con la idea de que en un futuro pudiesen llegar algunos al futbol profesional, de acuerdo a un proyecto diseñado por Rubén Darío Muñoz, propietario del espacio deportivo de calle Santamarina.

Por eso rápidamente, por sus condiciones de atacante velóz por la derecha, el “Nano” Altamiranda se fue a Gimnasia y Esgrima de La Plata donde hizo inferiores y llegó hasta el selectivo previo a primera.

Paso luego por el futbol francés y después de varios años, vuelta a la Argentina, frustrado pase en Santamarina de Tandil por cuestiones administrativas, en 2017 la Primera de Ferro en el torneo local, cuatro años más tarde El Taladro en 2021 y después impasse.

Estos últimos tres años en Europa, mas trabajando que jugando al fútbol. Casado felizmente con la florense Micaela Basile, en su regreso al pago, de nuevo la pelota y con proyección y entusiasmo con la camiseta de Ferrocarril Roca.

“Me gustó la idea de Ferro porque sin desmerecer a los demás equipos de Las Flores que se esfuerzan mucho, aquí se trabaja muy bien, se asemeja al futbol profesional esta tarea de entrenar siempre, ir al gimnasio y demás cosas que te hacen ver que es un club importante” es lo que destaca con motivación de su nuevo equipo Fernando Altamiranda en el dialogo con el cronista.

“Muchos de los jugadores del plantel nos encontramos en la parte final de nuestras carreras y estamos acostumbrados a entrenar a conciencia y eso me gustó mucho. Con el profesor Luciano Ponce en el gimnasio estoy trabajando duro para corregir cosas” también es lo que se encarga de subrayar el número “siete” al que su D.T en Gimnasia de La Plata un día le dijo “Sos demasiado rápido y se te termina la cancha. Vas a jugar más atrás” y lo puso de cuatro, un puesto por la banda derecha que él “Nano” conoce mucho.

Ahora, en la versión Ferro 2025, el D.T Luciano Bertamino lo está probando en la mitad de la cancha como uno de los doble cinco pero el ex As Beziers del país galo, con soltura dice “No tengo problemas en jugar donde el técnico lo disponga. Si tengo que hacerlo en reserva también lo haré”.

El hecho que Ferrocarril Roca haya decidido jugar a fin de Abril el Torneo Pre-Federal, lo seduce mucho a este jugador florense que tiene en su palmarés haberle hecho dos goles a El Taladro en aquel 3 a 2 del 2017 cuando los ferroviarios ganaron el clásico y también haberle hecho a Ferro el gol que le dio el triunfo a El Taladro, también por 3 a 2 en 2021, cuando se puso por primera vez la camiseta de los “verdes”.

Su hermano, “Pachi” Altamiranda, hombre de la TV local Canal 3 Las Flores Color Visión, se complicó con sus sentimientos futbolísticos y le aclaró bien al “Nano”: “Mirá que no soy de Ferro, pero igual voy a hinchar para que tu equipo gane” fue la sentencia consuelo.

El futbol florense, de la mano ferroviaria, recupera a un jugador importante en el tramo final de su carrera para que sus hinchas puedan disfrutarlo.

El fin de semana ante Juventud Deportiva en el debut en el Apertura será la primera prueba de fuego.

Fernando Altamiranda puso primera, aceleró a fondo y está al acecho. En el “27 de abril” de Avellaneda y Vidal, los hinchas ferroviarios esperan y quién lo dice, por allí, en esa cancha, empiezan a llegar de nuevo los goles con perfume francés.

