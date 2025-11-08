Gran Kermés de la 25 en la Biblioteca Popular «25 de Mayo»

La Biblioteca Popular «25 de Mayo» invita a la comunidad a participar de la GRAN KERMÉS DE LA 25 donde se podrá participar de diferentes juegos infantiles y para adultos, diversos premios y regalos, probar suerte en el Pozo de Sorpresas y adquirir libros en muy buen estado en la Mesa de Saldos. «Con este evento participamos del circuito de la Noche de los Museos. Los aportes recaudados los emplearemos para arreglar el cielorraso de la sala de nuestra institución. Los esperamos en el veredón de la biblioteca, Rivadavia 325, el sábado 15 de noviembre a partir de las 18hs.», indica la nota llegada a nuestra redacción.

