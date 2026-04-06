Gran paso para recuperar el automovilismo en Las Flores

Gran paso para recuperar el automovilismo en Las Flores1 minuto de lectura
Se realizó este fin de semana una importante reunión en el Circuito «Sargento Cabral» con un solo objetivo: que las carreras vuelvan a nuestra ciudad. La Comisión Normalizadora de Las Flores Automóvil Club convocó a los vecinos y la respuesta fue excelente. En el encuentro, donde se charló sobre cómo poner en regla la institución y los proyectos para el futuro, estuvo presente el intendente Fabián Blastein, quien brindó todo su apoyo a la iniciativa. Desde la Comisión agradecieron a todos los fanáticos que se acercaron con ganas de ayudar. Con este respaldo, el Automóvil Club empieza una nueva etapa para recuperar su lugar en el deporte local.