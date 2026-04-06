Gran paso para recuperar el automovilismo en Las Flores

Se realizó este fin de semana una importante reunión en el Circuito «Sargento Cabral» con un solo objetivo: que las carreras vuelvan a nuestra ciudad. La Comisión Normalizadora de Las Flores Automóvil Club convocó a los vecinos y la respuesta fue excelente. En el encuentro, donde se charló sobre cómo poner en regla la institución y los proyectos para el futuro, estuvo presente el intendente Fabián Blastein, quien brindó todo su apoyo a la iniciativa. Desde la Comisión agradecieron a todos los fanáticos que se acercaron con ganas de ayudar. Con este respaldo, el Automóvil Club empieza una nueva etapa para recuperar su lugar en el deporte local.

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