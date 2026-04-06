La dupla de G. Alvear Villarroel – Dorza se quedó con el torneo de 1° de Las Flores en MasPadel.

Anoche culminó el torneo abierto en parejas de 1° en MasPadel de Joaquín Carugatti. Las canchas estás ubicadas en Calle Tucumán y Alem.

El torneo repartía un millón de pesos en premio, y participaron 14 parejas de las siguientes ciudades; Mar del Plata, La Plata, Balcarce, Entre Ríos, G. Alvear, Olavarria, Dolores, Saladillo, Bs. As., Tandil y Las Flores.

La dupla de G. Alvear Villarroel – Dorza se quedó con el torneo ganándole a los representantes de Tandil Bordón – Weinmeister 6-2/2-6/6-3.

El evento organizado por el referente Cristian Rechuze, convocó alrededor de 400 espectadores del “segundo deporte que más se juega en nuestra ciudad”, acotaba en la entrevista que realizamos en la mañana de El Periodístico.

“Fue increíble ver tanta gente en un torneo, para Las Flores fue un sueño tener este torneo tan importante que con mucha suerte se puede hacer una vez al año. Es un sueño cumplido para mi…” Contaba al punto de la emoción Cristian.

“Uno va haciendo amistad y de ahí conocidos en el ambiente, es bueno que en Las Flores podamos dejar una buena imagen, siempre digo que es como un trabajo en conjunto, si bien estoy como organizador hay un conjunto de gente que son los que trabajan para que la gente se vaya contenta y conforme…Este torneo conversando con los propietarios del lugar se dio luego de ponernos de acuerdo y arriesgar. Pusimos premios importantes para atraer a las parejas que vinieron, unos cuantos días antes se trabajó mucho invirtiendo en el club y sus instalaciones. Lo que fue anoche superó lo que pensábamos y queda en la historia del padel florense…” Remarcó.

Sobre el cambio de categorías, dijo: “El cambio de categorías es así, tenemos torneos todos los fines de semana en “MásPadel” y “Voleando”, en mi caso me encargo de la organización, si ganás torneo todo bien, pero pesa más la evolución que tenés como jugador. Eso se va viendo, acá tenemos chicos de 2da. Y 3ra. Que se sumaron a la categoría principal, o sea la primera…La realidad es que 2da. Es prácticamente una 1ra. Porque también participan de este tipo de torneos, cualquiera de esa categoría puede ganar a los de elite. Ganarle la final a una pareja de mucha experiencia fue algo único. Ver a dos chicos de 15 años jugar a ese nivel es una locura. Argentina tiene muy buenos jugadores por eso es el país más nombrado del padel junto a España y hay que aprovecharlo…Cada organizador de afuera nos piden profesores de Argentina, nos pasa en distintos lugares de Sudamérica. Es increíble, hemos sumado categorías y gente nueva en Las Flores que nos lleva a crear como un semillero y hacer torneos para participantes. Todo suma para que el deporte siga creciendo. Hoy en día fíjate que es el segundo deporte que más se juega después del fútbol…” Acotaba Cristian.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A CRISTIAN RECHUZE

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