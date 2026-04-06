6 de abril de 2026

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¡Feliz aniversario, Liga del Comercio e Industria de Las Flores!!

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1 minuto atrás Fm Alpha

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a aquellos socios fundadores y a todos quienes los continuaron por el compromiso y dedicación que han demostrado en el desarrollo y crecimiento de la comunidad. Su labor es fundamental para fomentar el progreso y la unión entre los comerciantes y empresarios de la región. A todos los miembros de la Comisión Directiva de la Liga, les agradezco por su incansable esfuerzo y dedicación. Su trabajo en equipo y su pasión por el servicio a la institución y sus socios. ¡Que este nuevo año esté lleno de éxitos, oportunidades y posibilidades de crecimiento para todos! ¡Salud por la Liga del Comercio e Industria de Las Flores!

Carlos María Cattorini
Presidente

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