BM – lunes 6 de abril

EL ENCUENTRO NACIONAL DE MURGAS FUE TODO UN ÉXITO Entre el viernes y el sábado en el Parque Plaza Montero, se realizó el Encuentro Nacional de Murgas organizado por la agrupación florense “Desquiciados de la luna”, dirigida por el profesor Fabián Pallero. El evento, que contó con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, se destacó por la gran presencia de grupos murgueros que arribaron a nuestra ciudad desde diferentes puntos del país. Integrantes de Santiago del Estero, de Neuquén, La Pampa y de varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, se concentraron en la zona de la laguna, lugar donde frente a la confitería bailaron su danza tradicional para todo el público que se acercó a compartir la jornada. El Encuentro Nacional de Murgas tuvo su continuidad el sábado con la realización de tres importantes talleres murgueros para los concurrentes al encuentro. El taller “Murgas en las instituciones de la niñez” fue abordado y dirigido por el docente popular Guillermo Tellarini, director de Centro Murga Vía Libre. El de “Murga, mujeres y diversidad” estuvo a cargo de “Mujeres del Centro” de la murga “Ilustres de carnaval” mientras que el taller de “Baile murguero para niños y adolescentes” se realizó bajo la conducción del maestro Daniel “Pantera” Reyes. Además del baile y el colorido, de características espectaculares, el Encuentro Nacional de Murgas de Las Flores terminó siendo también referente de buenos momentos, amistad, compañerismo y alegría de carnaval.

CANOTAJE: JUANI CÁCERES CLASIFICÓ AL MUNDIAL DE MARATÓN La Secretaría de Deportes felicita a Juan Ignacio Cáceres por obtener una plaza para disputar el Mundial de Maratón de Canotaje que, por primera vez, se llevará a cabo en Gualeguaychú, Entre Ríos, desde el 19 al 25 de octubre de 2026. El palista florense fue gran protagonista en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional, disputado desde el jueves 2 al domingo 5 de abril también en la mencionada localidad entrerriana, donde se adjudicó la regata senior K2 Long (30 Km. con 7 acarreos) junto a Agustín Ratto (Concepción del Uruguay), mientras que en K1 Long arribó segundo, logrando de esta manera el pasaporte para la cita mundial, teniendo en cuenta que clasificaban los dos primeros. Asimismo, en la competencia de K1 Short, que incluyó 3,5 Km., Juani se quedó con la cuarta ubicación. Por otro lado, Jacinto Torres Díaz también tuvo un buen desempeño en este prestigioso certamen que reunió a los máximos exponentes del país, logrando los siguientes puestos en la división junior: 11°) en Short Race; 10°) en Long y 7°) en K2 Long con Alejandro Russo (Rawson).

CICLISMO: INICIO DE TEMPORADA EN LA PISTA MUNICIPAL La Pista Municipal de Ciclismo fue escenario el sábado 4 de abril de la primera competencia de la temporada, organizada por la Agrupación Florense de Ciclismo. Con el acompañamiento del secretario de Deportes, Favio Folini, y el director de la mencionada área, Pedro Cantet, el número interesante de pedalistas locales y de distintas ciudades brindaron un muy buen espectáculo.

Los resultados de la jornada en las respectivas pruebas fueron: Lucrecia Hernández (Olavarría, Peña Debutante y Damas), Juan Barrera (Las Flores, Mayores y Menores), Jorge “Chavo” Sosa (Lobería, Master “B”), Martín García (Tapalqué, Master “C”) y Juan Mazzola (Las Flores, Libre). Con respecto a la participación de los ciclistas de nuestra ciudad, los puestos alcanzados fueron: en Peña Debutante: 2°) Facundo Pereyra y 3°) Gustavo Montenegro. En Damas: 3°) Daniela Pardo. Mayores y Menores: 3°) Jonatan Ostrit, 5°) Emiliano Fernández, 6°) Lucas Lamela y 7°) Daniel Caputo. En master “B”: 5°) Gustavo Aguirre. En Libre: 4°) David Alegre.

PADEL: AYRTON RECHUZE Y SIMÓN RIVAROLA CAMPEONES DEL SELECTIVO DE MENORES Los florenses Ayrton Rechuze y Simón Rivarola tuvieron un gran desempeño y se adjudicaron la primera fecha del Selectivo de Menores que se disputó el último fin de semana en Lobos con la organización de la Asociación de Pádel Argentino (APA). Ayrton y Teo Amui (Pilar) obtuvieron el título de la categoría Sub 12 “A” al derrotar en la final 6/3 y 6/4 a la pareja número uno del ranking; mientras que en Sub 14 “B”, Rechuze junto a Matías Milan (Lanús) se consagraron subcampeones. Por su parte, Simón y Bautista Sosa (Córdoba) se adjudicaron el torneo de la división Sub 16 “A”. La Secretaría de Deportes felicita a estas jóvenes promesas por el logro obtenido, demostrando que el padel continúa creciendo en nuestra ciudad.

SE BAILÓ MILONGA EN CULTURA Buena respuesta tuvo la propuesta realizada por el Taller de Tango que organizó “Loca Milonga” en la Dirección Municipal de Cultura. En el piso de la sala Hugo Mario Ianivelli, varias parejas tangueras compartieron una linda noche al ritmo del dos por cuatro. La gente, en buen número, se acercó a la avenida General Paz 570 y no solo hubo bailarines locales, también parejas de la ciudad de 25 de Mayo que llegaron a Las Flores para bailar y pasar buenos momentos. «Loca Milonga» tendrá su continuidad durante todos los primeros viernes de cada mes del año. Un evento interesante que, por lo observado ya en este primer encuentro, avizora una mayor presencia de bailarines en su proyección futura.

PADEL: ATRACTIVO CERTAMEN DE PRIMERA DIVISIÓN El secretario de Deportes, Favio Folini, y el director de Deportes, Pedro Cantet, estuvieron presentes en el Torneo Provincial de Padel de primera categoría libre que se llevó a cabo desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de abril en las instalaciones de “Más Padel”, con la organización del florense Cristina Rechuze. Se vivió una verdadera fiesta durante las tres jornadas, con partidos de altísimo nivel, muy disputados e intensos, que hicieron deleitar al numeroso público que colmó las instalaciones de Tucumán 460. En la fase semifinal, Bordón (Tandil) y Weimeister (Entre Ríos) vencieron 6/4 y 6/3 a Monfroglio (Balcarce) y Silveri (Olavarría), mientras que Villarruel (Alvear) y Dorza (Alvear) superaron 7/6 y 6/4 a Lazarte (Dolores) y San Juan (Mar del Plata). En la final, en tanto, Villarruel y Dorza se impusieron 6/1, 2/6 y 6/3 sobre Bordón y Weimeister.

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