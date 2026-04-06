6 de abril de 2026

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Prof. Sabrina Ocampo: «Estilo Gaucho Ballet está abierto a todos»

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39 segundos atrás Fm Alpha

La profesora de danzas presentó en la 91.5 la nueva escuela de Folklore y Malambo que coordina y dirige junto al Prof. Diego Rodríguez. «Luego de varios años de permanencia en La Tacuara abrimos hace poco tiempo nuestro propio espacio en la sede del Club de Pesca y estamos felices porque nos va muy bien. Contamos con muchas categorías y vemos mucho entusiasmo por parte de quienes ya forman parte del Ballet. De hecho hace muy poco tiempo nuestra alumna Iara González obtuvo el tercer premio en el rubro Solista de Malambo Femenino Sur en el Festival de Baradero», contó en la radio. «La intención en este año es sumar bailarines y bailarinas para próximos certámenes y competencias. Estilo Gaucho está abierto para todos».

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