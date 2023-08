Grave denuncia de docente florense: “Los docentes hoy por hoy, somos el trapo de piso pisoteado por una parte de la sociedad y de gran parte de sector jerárquico”.

La Prof. Silvina Fernández invitó a todos los medios este martes a su domicilio a fin de realizar una denuncia por la delicada situación que esta pasando. Bajo el título, “En vísperas y a 40 años de la Democracia fui amenazada a callarme la boca nada más y nada menos que en el sistema educativo público de la ciudad de Las Flores” la profesora se explayó durante 29 minutos bajo una nutrida concurrencia de periodistas, implorando que el próximo paso, será ir a medios nacionales.

Este escrito, es parte del relato de la profesora Silvina Fernández, que detrás de los nombres que involucra al sector educativo, también ve al propio intendente como responsable político de la situación, aunque no de culpabilidad:

“Estoy pasando una situación muy complicada que para mí es muy importante visibilizarlo y viralizarlo…El 18 de febrero de 2022 fui convocada a la sede de la Jefatura Distrital por la entonces Inspectora de Educación Secundaria y la actual Inspectora jefe Distrital de Rauch, Patricia Gigena, junto a la Inspectora de Psicología Ana Magno las cuales me informarían que, a partir de esa fecha sería separada de todos y cada uno de mis módulos que dicto en la EES2 (Secundaria de la Escuela Normal)….Trabajo en 5 instituciones y solamente según ésta, me informan, en esta última (EES2), yo cometería estos hechos aberrantes: Por no desempeñar digna, eficaz y responsablemente mi función como docente. Porque no tengo una buena imagen en la sociedad, que la misma afecta mi ética como docente, que desconozco, no respeto e incumplo el estatuto docente, que no respeto la vía jerárquica lo docente, administrativo, disciplinario, que no realizo actividades para propiciar la integración y cooperación con el conjunto de la comunidad educativa , que discrimino a mis alumnos, que descalifico mediante agravios a miembros de la comunidad educativa, esto se da en una sola de las cinco instituciones que me desempeño…” Además, dijo: La Inspectora Patricia Gigena se expresó con total liviandad, que: en esa escuela, “todos hablan mal de vos”. Esto es solo algunas de las aberraciones que me indilgó la inspectora, obviamente esto, avalado por la Inspectora de psicología Ana Magno, la Jefe Distrital Alfonsina Ordoñe, y la Inspectora Regional Yolanda Cejas…”

Mas adelante: “Cuando se entera de esto, un grupo de docentes, alumnos, padres y resto de la comunidad de la escuela se entera solicitan una reunión que se lleva a cabo el 3 de marzo 2022 para saber si los conflictos escolares se solucionan de dicha manera… es decir, denunciar al docente, y separarlo del cargo…”

AUDIO COMPLETO

