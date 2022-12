Guillermina Gómez concejal Adelante-Juntos: “lo único que no se puede perder es la empatía para sostener lo que conlleva tener una persona con discapacidad”

Nos visitó al piso de la emisora la concejal por Adelante-Juntos Guillermina Gómez, que con otras profesionales y padres fundaron la asociación Crehab.

“CREAHB viene bien, trabajando duro y profundizando temas que no fueron tan visibles, pudimos juntarnos entre todas las instituciones que trabajamos en la discapacidad, hacer una gran actividad y visibilización, cada institución pudo plasmar una actividad y poder seguir con el trabajo en conjunto para enriquecernos, mañana viernes 2, en el marco del Día de la Discapacidad se realizará una actividad en Plaza Mitre. Vamos a acompañar esa actividad como un gran cierre de año. En diciembre también nosotros como CREHAB cumplimos años y realizaremos tareas de visibilización para acercarnos a la comunidad, CREHAB nació en pandemia y redes sociales y hay una necesidad de trabajar y acercarnos a otros lugares y personas que requieren nuestra colaboración. CREHAB como las demás instituciones trabajan incansablemente, pienso que lo único que no se puede perder es la empatía para sostener lo que conlleva tener una persona con discapacidad, poder llevar a un hijo a todas las terapias que es algo incansable, tener mucha energía y voluntad, perseverancia, por más que trabajamos falta mucho aún para ver lo que requiere una persona en el aula, ahora saldrá una ley que obliga a los docentes a capacitarse sobre discapacidad, ese papá y mamá que está en ese mundo complejo hay que acompañarlo con las mejores herramientas…” En el concejo: “En el Concejo Deliberante, en la banca como concejal ha sido un punto fuerte junto a Luciana Plini que ambas nos comprometemos, las dos somos terapistas ocupacionales y estamos comprometidas con ese rol, llevamos muchos proyectos como accesibilidad, las veredas para las personas con discapacidad, las rampas, son proyectos que han quedado, la terminal para acceder al baño….Una personas no puede subir una rampa, empujar la puerta del municipio y entrar, es un simple acto de ponerse en el lugar del otro….” Sobre el trabajo en el concejo, expresó: Vengo del trabajo en equipo y es muy bueno enriquecerse con el otro, por eso estoy convencida de haber elegido es espacio, los proyectos son todos del Bloque y todos colaboramos con los distintos proyectos…El nuestro es un equipo sólido que piensa en un futuro con herramientas coherentes que pensamos que si en algún momento nos toca conducir la ciudad lo haremos de manera consciente. Tenemos un grupo que trabaja con nosotros y apoya nuestro trabajo, todos los lunes nos juntamos en el comité, a mitad de año nos reunimos para contar lo que hemos hecho, el 16 de diciembre Luciana Plini asume la presidencia, y haremos un cierre de año. Vamos a contar ante el grupo que avaló que estemos en el concejo al igual que la gente que nos votó, ellos saben que tienen acceso directo para futuros proyectos…”

ENTREVISTA COMPLETA A GUILLERMINA GOMEZ

