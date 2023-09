Hablamos con Hugo Ávila, papá de Víctor, víctima de tránsito

Fue en un lamentable hecho ocurrido en Burzaco donde un adolescente de 15 años pierde la vida, su familia y amigos piden justicia ante una marcha que se dará en la tarde de hoy a las 18 hs. en calle Espora al 2000, lugar del siniestro. Por esto, hablamos con el papá de Hugo Ávila.

“Venía de buscar latitas y botellas a la salida de un boliche, tenía 15 años, tipo 5 de la mañana salía, el domingo 3 me dijo que iba a ir a buscar más latas, le dije que lo acompañaba pero me pidió que se quede. Venía caminando sobre calle Espora al 2000 a 6 cuadras del boliche y lo embistió una mujer en un auto que se dio a la fuga. Termina abandonando el vehículo y se va…Después ella dice que llamó al 911 pero no fue así me dijo el abogado…Justo pasó un patrullero que pudo ver parte de la escena. Ella se va a la casa, le pide a un amigo que vuelvan al lugar. Allí queda detenida. Tenía alcohol 1.8 de alcohol en sangre…Víctor, iba a 3er. año, iba a la escuela, entrenaba fútbol y básquet acá en Burzaco. Era muy querido por todos, era de darse y conversar. Era respetuoso con toda la gente. El día del velatorio vino mucha gente, lo querían mucho sus amigos. A su corta edad tenía pensamiento de grande…Tenía ahorros porque soñaba con tener su primer auto a los 17 años…Hoy miércoles va a haber una marcha para pedir justicia. La vamos a hacer en el lugar donde lo atropellaron. El abogado va a pedir una apelación porque la mujer fue liberada. Vamos a ir con las filmaciones para demostrar que ella mintió con su relato. Dice una cosa y el amigo se contradicen. No paró porque estaba alcoholizada. Creo que como a las 10 hs. de la mañana le hicieron el test, no sé bien…Al juzgado todavía no hemos ido, el municipio me ofreció micros para ir a reclamar si quería. Ellos me ayudaron y se portaron bien porque enseguida pusieron a disposición las cámaras. Acá es una zona de muchos boliches, pero no veo que se hagan test de alcoholemia…hacen control por otra avenida hasta las diez de la noche y no a la madrugada a la salida de los bailes. Lo veo mal…” Remarcó el papá de Víctor.

ENTREVISTA A HUGO AVILA

