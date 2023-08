Horacio Abel Fernández, el mejor cebador del país en FM Alpha

Ayer nos anoticiamos ante la gran resonancia a nivel país, ya que desde telefé y diversos portales nacionales publicaron la noticia, que un tal Horacio comerciante de Las Flores, había sido el campeón nacional de cebadura de mate. ¡Por esto, hoy lo convocamos…!

“Se vivió con mucha alegría, mucha felicidad la verdad. Aparecer así en los medios y no es común, fue en Palermo (salón Ocre) en el marco de la Feria Matear 2023. En la semana pensábamos en concurrir y visitarla, fue sábado y domingo, llegamos el viernes a la noche y al otro día comenzaba el evento con el certamen, organizado por el Instituto Nacional de Yerba Mate, el Museo del Mate…Usamos Grapia Milenaria que fue la que auspició el certamen. Es una yerba muy rica. Si bien me obsequiaron también compré algunos paquetes. Es una molienda media como la que encontramos en góndola pero con un gusto particular debido al secado de la yerba. Se recoge de campo, de bosque y se pasa por una cinta de secado, se vuelva a acopiar. La yerba, por lo que me explicaron, ¡sale muy rica…! Para la competencia: “Al igual que en Paraná, ellos –el jurado- te provee de los materiales. Hubo un toque de campana que daba la señal de largada para armar el mate. No se podía tocar la bombilla y se cargaba una sola vez el mate. El jurado miraba que la parte superior tenga yerba seca cosa que pude lograr por suerte y eso agradó. No hay que inundar el mate, hay que poner el agua justa para degustarlo en tres sorbos… Es lo justo, lo ideal. El mate que ya hace ruido al primer sorbo es muy corto. Con mucha agua se inunda y no es aconsejable tampoco…Trato en el día a día de hacer un mate rico, el hecho de practicar implica usar buena yerba. Prepararlo bien. Si uno prepara un buen mate le va a llevar la misma cantidad que si lo prepara mal. En esta ocasión nos dieron un mate aluminio (térmico) auspiciado por el Instituto. Yo tomo amargo y en calabaza pero descubro que sale muy rico en este tipo de mate también…Hay distintos tipos de mate. El mate de calabaza tiene que ser muy cuidado, no puedo ver un mate sucio. Lo que hago si queda un residuo en la bombilla pongo una servilleta que absorbe la humedad. Al otro día le saco el papel y garantizo que queda seco y para un mate de calabaza es crucial…” decía el especialista en cebadura de mate.

ENTREVISTA A HORACIO ABEL FERNANDEZ

