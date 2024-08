Inédita medida en San Luis: menores de 16 años no podrán andar solos después de la medianoche

En Naschel, una ciudad de San Luis, los menores de 16 años ya no podrán andar libremente por la calle entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana si no están acompañados por un mayor. Tampoco podrán ir a boliches ni lugares similares si nos escolta un adulto responsable. En caso de incumplimiento reiterado, las multas pueden llegar hasta el valor de 40 litros de nafta súper. La polémica e inusual resolución es en Naschel y según el municipio es para “garantizar la seguridad y protección de los chicos”, pero la noticia ya generó revuelo. De acuerdo a la ordenanza municipal N° 311-2024, «es prioridad del municipio de Naschel velar por el bienestar y seguridad de sus habitantes, especialmente de los menores de edad». Lo que resulta llamativo es que dicha ordenanza explica que los menores que sean interceptados en la vía pública entre la hora cero y las 6 de la mañana “serán llevados a una comisaría, donde se notificará a sus tutores para que los retiren”. La localidad, que tiene 3.500 habitantes, manifestó que quienes no cumplan con dicha medida, serán los padres los que deberán responder por ellos. En este caso, la sanción dependerá del grado de infracción que cometió el menor, aunque en principio realizarán una llamada a los mayores para advertirles de la situación. Si el menor reincide en su contravención, las multas oscilarán entre un valor de 10 y 25 litros de nafta súper y frente a un nuevo hecho, el monto aumentará, junto a la obligación de asistir a programas de orientación y educación parental.

