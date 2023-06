Investigan sabotaje en obrador de ruta 3

Es el que pertenece a la empresa de José Cartellone Contrucciones Civiles y que posee distintas obras a nivel nacional e internacional.

En el dia de ayer, un oyente nos comunica lo que en entrevista exclusiva para FM ALPHA dos referentes de la empresa Hernán Vega y Maximiliano Olguin nos ratifican. La obra a la que nos referimos es la que se está ejecutando paralela a ruta 3 kilómetro 189 y el puente de la intersección con rutas 30 y 91.

El hecho sería un atentado contra ciertas máquinas puntuales dónde no le permite ejecutar en cadena la obra. La 91.5 se acercó este martes por la mañana al lugar y conversó en exclusiva con los encargados del obrador.

Hernán: “En este momento la obra no está paralizada en su totalidad, simplemente se han paralizado ciertos trabajos que fueron afectados por la baja momentánea de ciertos equipos, donde el jueves 22 se detectó que se le habían añadido algún tipo de sustancia en sus tanques de aceite y de combustible…Esos equipos han sido frenados para su reparación por eso parte de la obra se encuentra en este momento paralizada con respecto a esos equipos. El resto de la obra sigue adelante como por ejemplo, el hormigonado de obra civil y el montaje del puente. Eso sigue adelante sin problemas…. Aunque nos cueste creerlo hay gente que no sabemos lo que tiene en la cabeza pero han saboteado ciertos equipos que tenemos en la obra…»

Maximiliano jefe de obra: «es un hecho complicado , son equipos específico de trabajo hasta que los mecánicos puedan repararlos, no sabemos bien cuánto tiempo nos llevará…» Hernán: «Somos acá aproximadamente 50 personas. A simple vista podríamos decir que la sustancia que le pusieron a las máquinas es azúcar aunque aún no se hizo análisis químico…. Hubo denuncia y se está llevando a cabo un proceso judicial para poder esclarecer el hecho. No podemos culpar a nadie porque no hay pruebas. No sabemos de dónde puede haber venido el daño”.

Maximiliano: “El mismo día que nos encontramos con esta situación se pidió todo el material de repuesto, es decir filtros, aceite y todo lo que corresponda para que los mecánicos trabajen… Analizamos parte por parte y el costo de esto es complejo. El cúmulo es alto porque hablamos de máquinas paradas y repuestos que hay que volver a colocar…. La obra iba bien digamos, ahora estábamos entrando a un período más complicado como es el invierno y el clima que se podría agravar con el efecto de la corriente del niño que podría hacer que los tiempos se alarguen un poco más. Mayoritariamente los obreros son locales. Hay muy poca gente específica de afuera, solo casos puntuales dónde se necesita mano de obra especializada…”. remarcaban.

Audio de la entrevista completa a Hernán Vega y Maximiliano Olguin.

