Iván Crowley: «Fue un campeonato soñado»

El ciclista florense habló este viernes en la 91.5 luego de su brillante desempeño (4 medallas en total) en el Panamericano de Ciclismo Master de Pista en Asunción (Paraguay). «La verdad que fue un campeonato soñado. Regreso feliz con mi desempeño ya que ayer jueves logré la medalla de plata en la modalidad Keirin. Con los logros de los primeros días en Velocidad Individual y Olímpica (dos oros) más la competencia de Kilómetro (plata) me puedo sentir más que satisfecho», contó. Sobre la exigente semana competitiva, Crowley explicó que «arranqué con velocidad olímpica. Para esa modalidad llevamos un grupo conformado por ciclistas que venimos entrenando siempre pero sobre la marcha tuvimos que buscar otra opción porque no se podían combinar las categorías como nosotros las habíamos planeado. Finalmente, me uní con un equipo de Córdoba y logramos el oro. Ese mismo día hicimos la clasificación para velocidad pura con 200mts. lanzados y pude lograr el oro ahí también luego de pasar las semifinales». En el último tramo de sus notables rendimientos, el florense dijo que «el tercer día, ya cansados, logramos la medalla de plata en la modalidad Kilómetro que es durísima. Y la Keirin fue muy buena. Tengo muy poca práctica ahí pero me encanta porque genera una adrenalina bárbara».

