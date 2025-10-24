Policiales: hechos de los últimos días

HURTO AGRAVADO ESCLARECIDO TRAS ALLANAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD La Policía Comunal de Las Flores logró esclarecer un hecho de hurto agravado por escalamiento, ocurrido días atrás en una obra en construcción ubicada en Bernardo de Irigoyen al 700 de esta ciudad. El denunciante había informado que entre las 21:00 horas del martes y las 7:00 del miércoles, autores ignorados ingresaron al lugar luego de escalar un paredón de 1,80 metros y acceder al interior por un ventiluz. Del lugar sustrajeron diversas herramientas de trabajo, entre ellas un martillo demoledor marca Gamma, amoladoras, atornillador a batería, termofusora, rotomartillo percutor, nivel láser, ventosa vibradora y canillas monocomando, entre otros elementos. A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la Jefatura de Policía Comunal Las Flores, con intervención del Departamento Judicial Azul, se dispusieron órdenes de allanamiento, registro y secuestro (O.S.E N° 248/2025) en tres domicilios de la ciudad: uno ubicado en Av. Cruz Marqués y Las Rosas, otro en el Barrio Solidaridad, casa N° 22, y una quinta situada en la zona rural. Durante la tarde del 23 de octubre, personal policial llevó adelante los procedimientos con la colaboración de la Sub DDI local, obteniendo resultados altamente positivos. En los allanamientos se logró recuperar la mayoría de las herramientas robadas, las cuales fueron reconocidas por el damnificado como de su propiedad. Como consecuencia de las diligencias, Axel Ezequiel Sassone (18) y Kevin Lucas Eluaiza (21), ambos vecinos de Las Flores, y que uno de ellos registra antecedentes por hechos similares, fueron notificados de formación de causa por su presunta participación en el hecho. Asimismo, se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ilícito y otros elementos de interés para la investigación.

HURTO DE MOTOGUADAÑA ESCLARECIDO EN LAS FLORES La Policía Comunal de Las Flores, en conjunto con la Ayudantía Fiscal local a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, logró el esclarecimiento de un hurto ocurrido en la madrugada del 20 de octubre, en una vivienda ubicada en Almada al 100. El denunciante informó que entre las 20:00 y las 23:00 horas del día anterior desconocidos sustrajeron sin ejercer fuerza ni violencia sobre las cosas una motoguadaña de color naranja, marca STIHL, modelo F50, valuada en aproximadamente $120.000. Tras el relevamiento policial y las recorridas de rutina por la zona, el personal policial logró recuperar el elemento sustraído en las inmediaciones del lugar del hecho, siendo reconocido por el propietario. Las autoridades continúan trabajando para establecer la identidad del o los responsables. Las actuaciones se encuentran a cargo de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo la intervención del Departamento Judicial Azul, garantizando la prosecución de la investigación.

ALLANAMIENTOS EN LAS FLORES: MOTOS INCAUTADAS POR CONDUCCIÓN INDEBIDA DE MENORES Personal de la Policía de Las Flores realizó dos allanamientos en el marco de investigaciones sobre menores conduciendo motocicletas sin licencia y realizando maniobras peligrosas en la vía pública. El primer allanamiento se llevó a cabo en Avda. Rivadavia al 600, en el marco de la causa por infracción arts. 48 inc. w y d) y 78 Ley 24.449. Durante la diligencia se secuestró motocicleta Honda XR 190 cc, color negra, y cuyo causante ya es reincidente en este tipo de infracciones. De manera simultánea, se cumplió una orden de allanamiento en Del Parque al 400, en el marco de la causa por infracción arts. 48 inc. w y d) y 78 Ley 24.449. En este procedimiento se secuestró una motocicleta Honda XR 150 cc, color blanca, utilizada en maniobras peligrosas y sin la correspondiente habilitación de conducción. Como resultado de ambos procedimientos, los ciudadanos notificados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que los vehículos y objetos secuestrados serán incorporados a la investigación.

