Ivan Crowley triple medalla en el Panamericano de ciclismo en Paraguay

53 minutos atrás Fm Alpha

Los Florenses Ivan Crowley y Alejandro Delgado se encuentran en el vecino país, diputando el Panamericano de ciclismo Asunción desde el 18 al 26 de octubre de 2025. Las competencias se llevan a cabo en múltiples sedes, incluyendo el Velódromo del Parque Olímpico, El Delta y la Costanera de Asunción. Las disciplinas incluyen pruebas de pista y de ruta.

Ivan Crowley, el lunes obtuvo medalla de oro en velocidad olímpica por equipo, ayer logró la medalla de oro en velocidad 200 metros individual, y hoy obtuvo la medalla de plata en el kilómetro por tiempo 1000 metros. Mañana jueves correrá por última vez el keirin (persecución detrás de la moto).

Por su lado, Alejandro Delgado logro un codiciado 5to puesto ante la exigente prueba en los 500 metros en Scratch.

Felicitaciones …!

ALEJANDRO DELGADO

